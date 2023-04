Amalia Granata y su hija Uma hablaron en LAM con Ángel de Brito y sus angelitas y fueron muy directas en opinar sobre la relación con el Ogro Fabbiani, su posteo polémico y el vínculo que tiene él con su hija: “Amalia, ¿por qué no estuvo el Ogro?”, indagó De Brito a Amalia Granata sobre la ausencia de el Ogro Fabbiani, a la fiesta de 15 de su hija Uma.

“Quiero aclarar que nosotros estábamos invitadas a LAM de antes de la fiesta… Si yo hablo es como que cada palabra que yo diga es usada en mi contra y te juro yo no tengo nada que ver. No tengo nada en contra de él, ya no tomo decisiones porque ella es una adolescente y toma sus propias decisiones, ya no soy intermediaria de nada porque ella tiene su propio teléfono, con el cual tiene comunicación individual con quien quiera”, comentó Amalia Granata.

Amalia Granta, Ángel de Brito, Uma.

Sobre la publicación del Ogro Fabbiani en redes sociales, donde explicó su versión de por qué no fue a la fiesta de su hija, Amalia quiso que mejor respondiera Uma.

“Yo me siento un poco en el medio de una situación, que te juro, no tengo nada que ver. No quiero quedar como la buena de la película, pero te digo que hice mucho y se habló mucho con Uma en casa para que pueda recomponer la relación con su padre, pero ella tiene sus sentimientos”, remarcó la diputada provincial.

Uma y Amalia.

Tras la lectura del posteo del Ogro Fabbiani frente a Uma y Amalia Granata, la diputada dijo: “Si yo te digo que es todo lo contrario, él va a salir a decir que es mentira, porque él quiere creer su versión de que yo soy la mala. Al contrario, yo a Uma desde que nació le fomenté el vínculo con el padre, más allá de las diferencias económicas, porque no hay otro tipo de diferencias”.

Uma, la hija de Amalia Granata habló del posteo de su papá

Con su mamá a un lado y bajo su permiso, la joven de 15 años habló y se refirió al posteo que hizo su padre el Ogro Fabbiani sobre su faltazo a la fiesta de 15 de Uma.

El posteo.

"Siento que hubiese sido mejor que el mensaje lo hubiese dejado en privado. El posteo de mi papá fue innecesario. Podría haber hecho muchas cosas antes de hacer el posteo, como por ejemplo, decirme Feliz cumpleaños, ¡pero bueno!", comentó Uma, la hija mayor de Amalia Granata.

S.A.