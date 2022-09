Ana Paula nació en Ecuador, pero es hija de padres argentinos. A los 19 comenzó a venir mucho más seguido al país para estudiar. Fue así como de a poco, fue construyendo más lazos con otros argentinos. Ana Paula es actriz y cantante, y le sale muy bien la imitación de los acentos. Toda su vida la ha transitado entre su país natal y Argentina. Este año,en marzo, llegó a Buenos Aires, para grabar una nueva serie de comedia con importantes actores nacionales, donde interpretará a una colombiana. Con la música en pausa y con las valijas hechas a punto de regresar a Ecuador, nació la oportunidad de estar en Canta Conmigo Ahora y no dudó un segundo en quedarse.

“Justo tenía el pasaje de regreso a Ecuador y lo cambié. Ya lo he cambiado tres veces y como ya se dijo que va a haber segunda temporada, tendré que volverlo a cambiar, pero para diciembre, y así ando. De igual forma, el próximo año también me veo acá”, comentó Ana Paula.

Ana Paula, jurada de Canta Conmigo Ahora que dará de qué hablar en la nueva fase del big show.

Con el corazón enamorado de un argentino y con más y nuevos proyectos que la anclan por ahora a nuestro país, la ecuatoriana-argentina se sinceró con la Revista CARAS y contó, cómo se siente al hacer parte de este big show de El Trece, Canta Conmigo Ahora, conducido y producido por Marcelo Tinelli: “Muy divertido la verdad, trato de disfrutarlo al máximo, creo que es un programa bastante light, bastante lindo. Creo que yo como cantante, al estar en esta posición, realmente me llena de orgullo y de satisfacción; es un honor para mí poder estar ahí. Son unos artistazos los que participan, de verdad que hicieron casting maravilloso y todos tienen un nivel muy alto”.

Sobre su trayectoria artística, Ana Paula dijo: “Antes de la pandemia tuve la oportunidad de estar en una serie internacional para Netflix, Go! ¡Por suerte también tenía su parte musical! Terminamos de hacer la segunda temporada y empezamos a hacer conciertos. Hicimos dos Luna Park, tres Teatro Opera, viajamos a diferentes países, pero ocurrió la pandemia y se volvió imposible continuarla y la tercera temporada se pausó. Me quedó la pica de la actuación, pero, me encantó poder entrar en ese mundo, de hecho, yo en Ecuador participé en tres series cómicas".

Desde que retomó la vereda de la música, Ana Paula lo ve como una señal para continuar su carrera arriba de los escenarios: “La parte musical la había dejado un poco de lado, estaba enfocada en la actuación, de hecho vine por una serie que aún no sale al aire y estaba más por ese lado. Se dio la oportunidad de estar en Canta Conmigo Ahora y me volvió a picar el bichito de la música que había dejado en pausa un tiempo y espero poder sacar más temas; de hecho, ya lo estoy hablando con mi productor, Sebastián Medina, para sacar más canciones.

¿Qué tipo de jurado sos, cómo te definís?: “La verdad que trato de ser lo más justa posible. Sé que mi voto no va a ser un 100, pero sí va a sumar y si yo veo que el podio no está justo y el primer lugar, no es del todo merecedor a nivel cantante, intérprete, humano y demás, entonces intento que los otros puestos tengan un equilibrio”, y agregó, “Trato de mantener el podio y no ser tan regalona con el voto. Cuidar el podio para mí es fundamental cuando realmente estoy comprometida con lo que hizo esa persona que quedó en él”.

Ana Paula también contó que le gusta dejarse llevar por el clima que traiga el participante, con su canción, performance e historia; en esa medida, intenta ser responsable al momento de decidir si da o no el voto. “Ya no nos paramos por cualquier cosa, ahora medimos más. Cada día vamos entendiendo más la dinámica y el idioma que se habla en el juego”.

La clave para ganarse a los jurados de Canta Conmigo Ahora

¿Priorizás talento sobre historia de vida o qué tiene más peso al momento de dar tu voto?: “Estamos buscando hoy por hoy, no necesariamente una voz increíble, sino más bien, un artista que tenga un paquete completo, que sea un buen ser humano, que haya humildad, que tenga un virtuosismo maravilloso y que también tenga la capacidad de llevarnos en ese viaje de la canción”.

¿Qué consejo le das a los que ya están en la final?: “Si están aquí hoy por hoy, a este punto del programa es porque tiene que seguir haciendo lo que hacen y potenciarlo al máximo; eso quiere decir que, no es solo una canción, pues no solo tienes un minuto para cantar una canción, sino para demostrar quién eres, qué haces, sino para enriquecerte como artista”. Ana Paula fue muy clara en afirmar que le gustaría que salgan de la zona de confort y se arriesguen a más. “Estamos un poco más curiosos con respecto a lo que ya hemos escuchado anteriormente de ese participante y quremos más”.

Ana Paula se mostró crítica sobre el paso de Wanda Original de ser participante a jurada

¿Hay mucho ego entre los jurados y se fijan en la cantidad de veces que los ponchan al aire?: “En mi caso yo soy bastante tranquila y no me fijo en eso. ¡Soy muy colgada! Entonces, no miro si los otros jurados quieren llamar la atención. Yo no soy amiga de todos, soy compañera de todos. En mi círculo, con quienes más me llevo, somos bastante tranquilos en ese sentido".

¿Qué opinión tenés el hecho de que Marcelo Tinelli dé la palabra casi siempre a los mismos y rara vez sea con jurados menos conocidos?: “Yo creo que hay que entender en este caso a Marcelo, porque me imagino que, lo que él quiere, es encontrar ese enganche con la gente. Es su forma y no me meto ahí".

En esa medida, Ana Paula resaltó el talento de todos los jurados y reconoció que cuando están fuera del aire y se reúnen todos en la carpa de los jurados y se ponen a cantar, todos los jurados, sin excepción, desbordan talento al cantar. “Todos son increíblemente talentosos… Es entendible que en los programas no se escuchen a los 100 jurados directamente”. La cantante ecuatoriana aseguró que ella trata de disfrutar el día a día, pero sí envió un mensaje claro:

“Yo intento disfrutar muchísimo el programa en sí, porque si me pongo a pensar si hablé o no hablé, yo creo que terminó perjudicándome a mí misma, porque no disfruto ni lo uno ni lo otro. Es una cuestión de que si bajas el ego vas a empezar a disfrutar un poquito más y ya te va a llegar tu momento. ¡Yo creo mucho en los tiempos de Dios!”.

¿Cómo ves que Wanda Original haya pasado del podio a ser jurado?: “Es una cuestión de Marcelo Tinelli, a quién hace hablar, a quién pone y a quién no pone. Cada uno tiene su opinión acerca del tema, pero creo que es bastante delicado, pues todo depende desde la perspectiva desde donde se tome. Está bueno meter exparticipantes, asimismo, creo que, también hay que entender, el porqué no la pusimos en el podio, por qué hoy por hoy no está entre las bestias que están” y remarcó: “Yo no digo que esto es injusto, pero es parte del show, guste o no guste y está cumpliendo su objetivo, está dando de qué hablar”.

Qué se viene en la siguiente fase de Canta Conmigo Ahora

Esta noche Canta Conmigo Ahora empieza una nueva etapa, 28 participantes se empezarán a debatir uno a uno en un Sing Off de muerte súbita donde solo uno pasará a la siguiente final. La participación de quién canta contra quién, lo seleccionará la producción del programa.

Tal como Marcelo Tinelli lo ha explicado antes, Ana Paula agregó que, de estos 28 participantes, solo 14 tendrán un puesto asegurado en la siguiente fase, luego de esto, habrá una nueva competencia entre los 14 que no pasaron y de esos 14 cantantes, los tres que suban al podio, el mejor punta pasa directo a la otra etapa y habrá un Sing Off entre los otros dos, para definir el participante número 16.

“En esa etapa, cada participante le va a tocar con un jurado. Yo voy a poder cantar y experimentar qué es lo que se siente estar de ese lado en frente de los 100 jurados y sentir esa luz y esa magia del programa”, comentó Ana Paula.

“Vamos a estar cantando con los artistas, no todos los jurados, pero sí algunos. Ya quedaron los 16 finalistas y para esos 16 participantes, se van a elegir 16 jurados para cantar con ellos, y me tocó casualmente con mis favoritos”, cerró la jurada de Canta Conmigo Ahora.

Cómo está hoy, el corazón de Ana Paula

Ana Paula le gusta mantener su vida amorosa alejada del foco de la prensa y solo atinó a responder que está feliz y enamorada: “Mi corazón está bien, gracias, ¡Muy amable! (risas). Estoy muy enamorada, caí bajo las redes de los argentinos, yo pensé que era más fuerte. Creí que lo tenía controlado, pero al final se me fue de las manos y me enamoré”.

¿Es alguien conocido?: "A mí no me suelen gustar las personas del medio, no suelo engancharme con gente que tiene que ver con mi mundo. Me gustan que sean low profile, perfil bajo".

Hace solo unos días, Ana Paula compartió una foto en su cuenta de Instagram con su novio y le dedicó unas palabras llenas de amor, por su cumpleaños: "La vida es un viaje interminable de sensaciones hermosas con vos. Agradezco tu existencia en este mundo y celebro el bendito magnetismo del universo que me permitió abrazar tu alma para siempre".