Hoy fue el tan esperado y anhelado regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica. Una vez por El Trece, el conductor debutó con su big show de formato internacional, Canta Conmigo Ahora. Uno de los estrenos más esperados y con una logística de dimensiones colosales nunca antes vista por la Televisión argentina.

Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli debutó con su nuevo big show.

Talento, figuras nacional e internacionales, harán parte de esta nueva apuesta con la que El Trece le dio la bienvenida en este 2022 a Marcelo Tinelli, quien tiene muchas novedades que contar. Este proyecto no solo reúne a grandes figuras de la música a nivel global, sino que trae grandes famosos del momento, como Locho Loccisano entre los 100 jurados y Emily Lucius con la host digital.

Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli debutó con su nuevo big show.

La gran apertura de Canta Conmigo Ahora, mostró a un Marcelo Tinelli rodeado del amor y el apoyo de su familia. Pues hizo su gran entrada con su hijo menor, Lolo Tinelli. Cuenta con su primo hermano, Tirri, su hija Cande y su yerno Coti en el jurado. Asimismo, es de aclarar que su hija mayor, Mica Tinelli, fue la encargada de diseñar todo su vestuario.

Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli debutó con su nuevo big show.

Marcelo Tinelli habló con Emily Lucius, a solo minutos de salir al aire y esto contó: “Yo soy un fanático de la Tele abierta, así que todo lo que sea, darle trabajo a la gente en la Tele, darle un producto así de estas características, me encanta”, comentó el conductor y productor.

Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli debutó con su nuevo big show.

El cuervo remarcó que algo que le gusta de hacer Tele, en todos los años que lleva al frente de las cámaras, es la posibilidad de entregar diversión y alegría a los televidentes. Tinelli se mostró agradecido por el apoyo del público, que no lo deja solo y siempre le da esas muestras de cariño cuando lo ven en la calle. También remarcó la importancia de tener un canal como El Trece que lo apoya y le da todas las herramientas para producir y mostrar un programa como el que se debutó hoy.

«A mí trabajar con la familia me gusta mucho. Por ahí el “trabajar con papá” le genera algo a mis hijos, pero a mí me encanta poder trabajar con ellos o poder hacer algo con ellos», sostuvo Marcelo.

Sobre Cristián Castro y El Puma Rodríguez, Tinelli agregó que son artistas que conoce hace más de 30 años y es un honor poder traerlos al país para que hagan parte de este big show. “Que venga Cristián a la Argentina, no es menor para mí”.

Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli debutó con su nuevo big show.

El productor también habló de cambio y de evolución, que es lo que también el público espera ver con este nuevo formato. «No hay que tener miedo a cambiar, porque el mundo cambia… Uno va cambiando y no soy de las personas que dicen “yo muero con la mía”. Esa frase no va. Me parece que la evolución, el poder cambiar y decir: "Esto que hice no me gusta, esto no lo haría más…"», expresó muy sincero el presentador de Canta Conmigo Ahora.

Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli debutó con su nuevo big show.

“Muchas veces, más allá de lo que uno cree, se está pensando mucho en el ojo del otro, en lo que el otro dice de uno. Tanto el elogio como la crítica, son sonidos que vienen y que pasan… Cuando uno se centra en lo que a uno le gusta y en su verdadero potencial, sin estar pensando en el qué dirán, creo que uno ahí gana, cuando uno confía plenamente en lo de uno”, agregó el productor.

Locho Loccisano tuvo su primera entrevista como jurado de Canta Conmigo Ahora

Luego de una complicada y muy polémica participación en El Hotel de los Famosos, Emily Lucius y Locho Loccisano se encuentran de nuevo trabajando en el nuevo big show de Marcelo Tinelli. Locho, como parte de los 100 jurados, tuvo su primera entrevista con Emily y habló de las tres cosas que deben tener los participantes para que él cante con ellos.

Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli debutó con su nuevo big show.

“Es la primera vez que me toca como jurado y yo arranqué en la TV también en un certamen de canto, con Guido Kaczka, entonces sé lo que se siente estar ahí, sé que se te cierra la garganta y que te duele el estómago… Entonces, no tiene que ver con la técnica, con el baile, con el género, lo que yo quiero es sentir la música y que me generen las ganas de pararme y cantar con ellos”, comentó Locho Loccisano como jurado de Canta Conmigo Ahora.

Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli debutó con su nuevo big show.

“Todos los que canten Ricardo Arjona, les aseguro que voy a apretar el botón”, aseveró Locho, con una sonrisa de oreja a oreja, por la felicidad que tiene de poder hacer parte de los 100 jurados de este big show de El Trece.