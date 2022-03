Ana Rosenfeld se confesó en LAM: "Yo prefería no comer, pero tener sexo"

Instagram

"LAM" se pone cada vez más picante y anoche, mientras Nazarena Vélez contaba que prefiere comer papas fritas en vez de tener sexo, con el apoyo de Yanina Latorre que confirmó que le pasaba lo mismo, Ana Rosenfeld les llevó la contraria y confesó: "Yo prefería no comer, pero tener sexo".

Esa declaración de la abogada, tomó por sorpresa a todo el equipo que empezó a indagar sobre el tema. Ana Rosenfeld reveló que durante los 37 años que estuvo junto a su marido, tenían sexo a diario y que ambos disfrutaban mucho de que fuera así. "Siempre fui muy sexual, desde muy pendeja", sentenció la nueva angelita.

Ana junto a su esposo, Marcelo

Pero eso no es todo, ya que Ana Rosenfeld decidió ir por todo y afirmó: "A mi me gustaba a partir de las seis de la tarde", haciendo referencia a que la tardecita era el momento preferido de la pareja para poder tener relaciones sexuales diariamente, y que hacerlo en el barco era de lo más amoroso.

Ana Rosenfeld se animó a hablar de su vida sexual porque su marido ya no está, ya que él era muy celoso, según el relato de la abogada que reveló que su esposo llegaba a pedirle que no use ciertas prendas de vestir que eran muy escotadas o muy cortas, por lo que debía cambiarse antes de salir.