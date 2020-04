Anamá Ferreira, en su peor momento: "Me estoy fundiendo, lloro todo el día"

Al igual que otros famosos que han hablado de cómo los afecta la cuarentena por el coronavirus, Anamá Ferreira, quien tiene cerradas sus escuelas de modelos, también se refirió al complicado momento económico que atraviesa.

“Estoy pasando la cuarentena sola, mi hija está en otro lado, la cabeza te vuela. Yo tengo mi empresa, la fundé sola hace 38 años, las escuelas de modelo... Es como los que tienen escuelas de danzas, teatro o cursos. Pero yo tengo 9 alquileres de las escuelas y tengo que pagar a la gente que trabaja para mí que la tengo en blanco”, reveló la empresaria en una entrevista con Nosotros a la mañana.

“Este mes saqué de mis ahorros para poder pagar, porque hay gente que necesita para comer”, continuó Anamá en referencia a sus empleados. “Lloro todo el tiempo”, reconoció con la voz quebrada y agregó: “Pero no puedo más, te juro por Dios, es un horror. Yo sé que tenemos que cuidarnos, no salgo, no estoy haciendo el programa porque tenemos que estar en casa. Dicen que los de 60 años se van a morir todos porque son decrépitos, pero no es así”.

“No puedo ir a trabajar, no tengo espalda, nadie que me de un mango, un peso, si yo no trabajo, no como y no pago. Yo estoy pensando en la moratoria que van a venir los impuestos. ¿Cómo no hay un comité que trabaje para las pymes? Yo doy trabajo”, se quejó luego.

“El mundo de la moda paró, estoy tratando de hacer cosas, pero perdí la alegría... Estás encerrada, no podés salir ni hacer trámites, ¿qué hago, mato a alguien? Hagan algo más sencillo, no quiero que me regalen un peso, yo no tengo canje, si quiero algo lo compro. Yo quiero que me presten”, cerró la ex modelo.