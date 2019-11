En en el living de Susana, Andrea del Boca mostró su nuevo look y habló del caso de su hija

Andrea del Boca (54) presenció la emisión de Susana Giménez (75) como invitada de lujo y deslumbró a todos con su cambio de look. La reconocida intérprete contó que vuelve a la televisión y además, se refirió a la terrible situación que vivió con Ana Chiara en todo este tiempo.

"Ana, con cuatro años cuando me lo contó, me lo dibujó al padre y la novia desnudos, ella entre ellos. Los dibujó con todo lo que tiene el hombre y la mujer. Estuve nada mas que dos meses con él. No llegué a conocerlo", expresó la actriz luego de que la Su le preguntara si no se había dando cuenta de cómo era el padre de su hija.

Luego continuó: "Ella me contaba a las cosas, yo era la que informaba a un juez de familia, la justicia de ese momento era distinta. Ana necesitaba de una mamá todo terreno y fuerte. En todo este tiempo aprendí a que uno tiene que preguntarse para qué y no por qué, porque hay muchas cosas que te exceden".

Su abogado, Juan Pablo Fioribello, acompañó a la madre de Ana Chiara al programa emitido por Telefé y argumentó sobre el caso de la joven: "En toda mi vida vi una causa como ésta de tanta perversión, de tanto cinismo y mentira. Creo que estamos frente a una persona con problemas importantes, acá esta denunciando su propia hija. Ella está absolutamente destrozada, pero está muy entera".

También manifestó: "En los casos de pedofilia hay dos cosas que se dan: denigrar y descalificar a la víctima con su entorno e intimidarla. Hasta hace poco lo hizo mandándole mensajes por terceras personas para que ella no denuncie. Ella denuncia en primera persona que su padre tenía relaciones con su pareja y la obligaban a presenciar".

"Delito de abuso sexual agravante en concurso ideal con corrección de menores. La pena es de casi 20 años de prisión, entonces es lógico que quiera eludir a la justicia", aclaró el profesional sobre los delitos por los cuales se lo acusa a Ricardo Biasotti y, contó en público que ofreció pagarle cinco veces los honorarios que le paga Andrea.