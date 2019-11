Un codiciado galán le tira onda a Susana Giménez

View this post on Instagram

Seis tips tan básicos como importantes: 1. Jamás irse a la cama sin sacarse TODO el maquillaje aunque estés agotada. 2. Humectarse por lo menos dos veces al día con agua termal en spray. 3. Elegir los productos correctos para tu tipo de piel. 4. Aplicar uno de los millones de serums maravillosos que existen hoy. 5. Usar sí o sí protector solar (aún durante el invierno). 6. ir alternando las cremas hidratantes, antioxidantes… #beauty #tips #susanagimenez #selfcare #piel #pielsana