Andrea Rincón se bautizó en una iglesia evangélica y las imágenes fueron muy criticadas por quienes no comprenden la importancia de esta decisión. Sin embargo, la actriz aseguró que tiempo atrás tampoco comprendía de qué se trataba.

"Hace rato que voy a la iglesia todos los domingos y no entendía esto, yo decía 'pero yo ya me bauticé', pero claro, no es lo mismo tomar la decisión uno mismo", sentenció Andrea Rincón quien manifestó que la gente que se burla es cruel.

El descargo de Andrea Rincón

"Yo estoy feliz, estoy orgullosa de quién estoy siendo y cada vez más de las personas con las que me rodeo. Escuchaba personas riéndose de la pelopincho. Yo estoy re orgullosa de meterme en una pelopincho y haberme bautizado al lado de las personas q me bauticé", expresó Andrea Rincón en referencia a cómo se tomó las críticas que se viralizaron en las redes.

"Yo quiero cambiar el mundo, el mundo es cruel, imaginate que me bautice y la gente en vez de ver que hace 10 años estaba por morir por la droga, se fijaba en la pelopincho. ¿Qué te importa dónde me bauticé? ¡Me bauticé!, estoy bien, no me estoy drogando. No les importa nada, quieren criticar", finalizó Andrea Rincón.