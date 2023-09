Andrea Rincón después del escándalo en Intrusos se alejó de los medios, pero en las redes sociales sigue estando muy activa mostrando el día a día de su vida. Recientemente, la actriz subió un video bautizándose y generó muchas críticas.

Andrea Rincón subió un fuerte descargo sobre las críticas a su bautismo

“Cuando sos bebé no es un bautismo que elegís, entonces esto es una elección propia, reconocerse hija de Dios”, dijo la actriz en un programa de "Rock and Pop". “No entienden, es falta de conocimiento. Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde... una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa", explicó sobre la pileta que utilizó.

Andrea Rincón subió un fuerte descargo sobre las críticas a su bautismo

“Te tenés que sumergir por completo, lo que pasa es que ella no debe tener idea y debe hablar por falta de conocimiento”, le respondió a Yanina Latorre. “¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto. Yo puedo ir de castillos a callejones y no se me caen los anillos por meterme en una pelopincho”, finalizó Andrea Rincón.

AF.