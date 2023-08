Flor de la V destrozó a Andrea Rincón: "Nada justifica la violencia con la que atacó a la producción"

Andrea Rincón estalló en sus redes sociales tras su aparición en Intrusos y apuntó contra la producción del ciclo. La actriz aseguró en el largo descargo que se sintió 'maltratada', 'humillada' y remarcó que no fue la primera vez, ya que la sensación viene desde hace muchos años.

La conductora del ciclo, Florencia de la V, protagonizó su réplica en Intrusos, donde no solo defendió a su equipo, sino que también intentó empatizar con el malestar que sintió Rincón en el programa. "Ayer, cuando me fui de acá, tenía que hacer una nota y estuve como 2 o 3 horas desconectada de todo. Cuando salgo, me entero del video de Andrea. Que hable de maltrato, violación... términos terribles. Pudo haber un malentendido, seguro. Yo creo que fue así, pero eso no la habilita a decir todas las cosas que dijo", comenzó la presentadora.

Florencia en Intrusos.

Rápidamente, Flor aclaró que para ella nada justifica la violencia que empleó en su video: "Ella es una actriz que está en un buen momento y la convocamos, pero hubo un malentendido con la producción de este programa. Entiendo que se puede haber sentido mal por ese malentendido, pero nada justifica la violencia con la que atacó a este equipo que trabaja y mucho".

Por último. Flor de la V terminó de defender a sus colegas ante el claro ataque de Andrea Rincón: "Sus palabras no fueron las adecuadas porque es una producción respetuosa. Siempre queremos que la gente venga al programa y se sienta bien. Este equipo y esta producción, jamás maltrató a nadie".

Flor de la V intentó empatizar con Andrea Rincón

La conductora expresó que el malestar de la actriz debe ser por un problema personal: "Tengo la sensación de que todo esto, no tiene que ver con el mano a mano. Ella debe estar transitando algo personal, sino, no se entiende. Seguro hay algo más, espero que pase pronto".

Marcela Tauro fue la que cerró la respuesta del programa, y desde su rol de panelista compartió: "El programa lleva 23 años al aire y ya se sabe cómo es. ¿Puede no querer que la entrevistemos los panelistas? Claro. Pero nosotros también nos sentimos mal. Además de una conductora, a este programa lo conforma un panel y para nosotros, es una humillación que los invitados no quieran darnos la nota. Hay que bajar los egos".

J.C.C