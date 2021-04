Andrea Taboada hot: topless y mucha sensualidad

Andrea Taboada mostró su faceta más sensual es sus redes sociales. La periodista sorprendió con una fotografía en donde se la ve haciendo topless y súper sensual.

"Gracias por tu mirada @negroluengo Hermosa foto...gracias!!", solo escribió Andrea en la publicación que en pocas horas recolectó más de cinco mil likes.

Hace algunos días, Taboada había subido un par de imágenes en donde se la ve sensual, posando con una camisa.

"Siempre como me siento...Pasa que a veces sótano... pero siempre siempre terraza", aseguraba en su momento.

Yanina Latorre contó el verdadero motivo de su pelea con Andrea Taboada

Yanina Latorre y Andrea Taboada pasaron de una entrañable amistad a una guerra fría en Los ángeles de la mañana.

Las panelistas del programa de Ángel de Brito tuvieron una fuerte pelea dos años atrás que terminó con su buena onda.

Días atrás, Taboada se refirió a Yanina como una "mala persona" y dejó en claro que no tiene intenciones de recomponer la relación con la esposa de Diego Latorre.

Sobre esta atroz pelea, Yanina explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a mantener este trato distante con su compañera de LAM.

"Hace como dos años, me escribió para decirme que le había dolido una actitud mía, algo que había hecho en el programa. En ese momento, era muy amiga de Andrea. No voy a contar puntualmente qué fue lo que le molestó pero fue algo que dije al pasar", dijo Latorre en Polino auténtico.

Luego dio más detalles de la supuesta confusión de su colega. "Estábamos hablando de una pareja de famosos y yo tiré un comentario que ella se lo tomó personal. Justo estaba atravesando una situación difícil y creyó que mi comentario fue para pegarle a ella. Estábamos hablando en general, no fue para ella. Lo más raro de todo es que me dijo por mensaje que estaba todo bien, que me quedara tranquila y salió con todo esto", aclaró.