Evelyn Von Brocke disparó contra Yanina Latorre: "Es mala persona"

Gracias a su desempeño como panelista de Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre se ganó amigas y enemigas que no tienen problemas a la hora de desafiar a la picante periodista.

Esta vez, la esposa de Diego Latorre enfrentó un duro momento en pleno aire de LAM cuando Andrea Taboada revivió una antigua pelea.

"Es mala persona. Y aseguro que es mala persona por todas las cosas que me pasaron a mí, que no las voy a exponer en LAM porque hay cuestiones que son privadas, no pertenecen al programa y yo lo respeto", disparó la periodista en pleno aire del programa.

De esta manera, Taboada sacó a la luz un viejo conflicto que también se trasladó a Intrusos donde fue Evelyn Von Brocke quien también cuestionó a Yanina Latorre.

"Cuando tenés un conflicto podés hacer una mediación, charlar, hablar. Pero cuando hay mala intención, cuando hay caca, no podés negociar nada", afirmó Evelyn.

Luego, agregó detalles de un conflicto que ella también vivió con Yanina. "Latorre es una mala persona, por supuesto. Lo hizo también con mi familia. Estoy diciendo la verdad", disparó.

Así fue el picante cruce entre Yanina Latorre y Andrea Taboada

Andrea Toboada y Yanina Latorre sacaron a la luz un viejo conflicto en LAM durante la semana pasada cuando la rubia respondió a Beto Casella en sus constantes ataques.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito, conductor del programa, mostró una foto en el auto de Yanina tomada por Andrea y la habían denominado como "marginal".

“Estábamos juntas en ese momento… En ese momento, éramos amigas. Eso fue con el consenso de ellas, obvio”, recordó Taboada.

“Claro, porque cuando conviene divierte, cuando no conviene, no divierte”, retrucó Latorre. Al escuchar eso Taboada disparó filosa: “No, porque en ese momento éramos amigas. Y ahora no. Y no sos tan importante, ¿Sabés? Eso es lo que pasa, no sos tan importante”, remarcó.

“¿Por qué genera todo ese odio en Bendita?”, preguntó Angel de Brito. Y la morocha, con mucha seguridad, dijo: “Porque es mala persona. Yo creo que es mala persona, yo lo aseguro, aseguro que es mala persona”. Esto dejó sin palabras a Yanina, quien sólo la miró, pero no dijo nada y se la pudo ver con los ojos lagrimoso.