Andrés Nara contrajo matrimonio con Alicia Barbasola en febrero del corriente año. Fue un casamiento sorpresivo, ya que la pareja había comenzado la relación dos meses antes de tomar tan importante decisión. Sin embargo, están cada día más enamorados.

Prueba de que la llama del amor no deja de crecer, es el video que publicó Alicia en sus redes donde Andrés Nara la besa apasionadamente. "Es fácil quitarse la ropa y tener sexo, la gente hace eso todo el tiempo. Pero abrirle tu alma a alguien, dejarlo entrar en tu espíritu, pensamientos, miedos, futuro, esperanzas, sueños, eso si es estar realmente desnudo", comentó la modelo.

Andrés Nara y Alicia Barbasola en su casamiento.

"El amor no se encuentra, se construye, no lastima, sana, te hace feliz, te hace sentir único. Y al contrario de lo que muchos piensan! El amor no te ata! Te hace libre", agregó la esposa del padre de Wanda Nara dejando al descubierto sus sentimientos.

"No somos 2 mitades q formar uno, somos uno entero cada uno q juntos formamos el mejor equipo que pueda existir. Sos el amor de mi vida. Te amo", cerró visiblemente enamorada la flamante esposa de Andrés Nara.

Andrés Nara confirmó que su esposa perdió el embarazo

No todo es felicidad en la vida de Andrés Nara y Alicia Barbasola, ya que días atrás, el papá de Wanda Nara anunció la triste noticia de la pérdida del embarazo de su esposa, lo que significó un difícil momento para ellos que aseguraron que van a seguir buscando agrandar la familia.

"Es un momento totalmente desagradable, estábamos los dos muy ilusionados. Ella empezó con dolores y eso nos alarmó, fuimos al hospital y desgraciadamente pasó eso", expresó en un audio que le envió Andrés Nara a Nancy Duré.