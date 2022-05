Andrew Garfield anunció su retiro de la actuación

Andrew Garfield, quien saltó a la fama por intepretar a Spiderman, dio una nota a Variety y contó que quiere retirarse de la actuación por un tiempo.

Como indican desde el portal web, el actor estuvo sin parar durante el último año más o menos con "The Eyes of Tammy Faye" y "Tick, Tick ... ¡Boom!". Y ahora también se lo puede ver en la serie de FX "Under the Banner of Heaven". Por eso, el ex Spiderman le confesó al periodista: "Voy a descansar un poco. Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quién quiero ser y simplemente ser un poco persona durante un tiempo. Necesito ser un poco común durante un tiempo".

Según Variety, "Under the Banner of Heaven", su última serie antes de su retiro, Andrew Garfield interpreta a un detective mormón que investiga el brutal asesinato de una madre (Daisy Edgar-Jones) y su hija pequeña a manos de seguidores fundamentalistas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Será, por el momento, la última vez que lo veremos actuar a quien trantos fans se ganó interpretando a Spiderman.

Andrew Garfield como Spiderman / Foto: Sony.

El regreso de Andrew Garfield como Spiderman

En 2021 Andrew Garfield participó en la película Spider-Man: No Way Home junto a su protagonista Tom Holland y el otro ex Spiderman, Tobey Maguire.

Su presencia en la película fue casi una total sorpresa. Por supuesto que los fans de Spiderman ya lo imaginaban sin embargo no se terminaba de confirmar. Por eso, cuando se estrenó el film, fue un gran evento. Estaban, por primera vez, los tres Spiderman juntos.

Se podría decir entonces que si bien el retiro de Andrew Garfield pareciera ser muy precipitado, el actor se ha dado varios gustos en su profesión.