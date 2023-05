Ángel De Brito aseguró que no se siente amedrentado por la amenaza de juicio de Jey Mammón

Ángel de Brito se hizo eco de la advertencia de Jey Mammón que aseguró que tomaría cartas en el asunto y llevaría a juicio a quienes hablaron de él sin tener pruebas y se agarraron del relato de Lucas Benvenutto para "perjudicarlo".

En primera instancia, Ángel de Brito aclaró en su programa que Jey Mammón se jactaba de ser un artista que no hace circo y pareciera que se olvidaba cuando hacía personajes como el de "Estelita" donde hablaba de la vida de las personas apelando al humor.

Jey Mammón.

Como si eso fuera poco, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó si cambió su opinión respecto al tema de Jey Mammón al saber que el inicaría acciones legales a los programas que tocaron el tema.

"Para nada, no me cambia la amenaza de juicio", sentenció Ángel de Brito evidenciando de esa forma que toma las palabras de Jey como una amenaza en la que no se tiene en cuenta el derecho de libertad de expresión que tiene un periodista a la hora de contar lo que sucede.

Publicación de Ángel de Brito.

Ángel de Brito le cree a Lucas Benvenutto

En el descargo que Ángel de Brito hizo en vivo en "LAM", aseguró que le cree a Lucas Benvenutto y que no va a cambiar de opinión, ya que para él no existe diferencia entre 14 y 16 años de edad, ya que en ese momento, el artista era un adulto.

Las angelitas que se manifestaron a favor de que la Justicia actúe en el caso, mantuvieron su postura y estuvieron de acuerdo en que no cambiaban de opinión por la demanda que iniciaría Jey.