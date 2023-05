Ángel De Brito se burló de Daniela Celis porque la dejaron por fuera en el after de Lizardo Ponce

Ángel de Brito está más picante que nunca, luego de apuntar con Romina Uhrig y revelar que la llevará a juicio, como también criticar a la Loly Antoniale. El conductor de LAM decidió ir por más y se burló de Daniela Celis al quedar por fuera del after en la casa de Lizardo Ponce, mientras que otros ex participantes de Gran Hermano estuvieron presentes.

Este fin de semana se festejó la multitudinaria Fiesta Bresh, en la que famosos e influencers asisten. Los chicos de Gran Hermano 2022 se hicieron presentes, entre ellos ‘’Pestañela’’, que sé sacó fotos con la China Suárez y Wanda Nara.

Al terminar la electrizante celebración decidieron seguir la noche en la casa de Lizardo Ponce, pero quién no estuvo entre los invitados fue Daniela Celis, y Ángel de Brito hizo eco de ello, luego de que la joven escribiera desde su cuenta de Twitter: ‘’Si yo hablara’’, generando expectativa entre sus seguidores de lo que pudo pasar en el after.

El tuit de Ángel de Brito contra Daniela Celis

Tras leer el tuit de la ex Gran Hermano, el conductor de LAM no dudó en apuntar contra ‘’Pestañela’’ y burlarse: ‘’Te bajaron del AFTER Pestañela’’, escribió sin filtros.

Daniela Celis y la China Suárez coincidieron en una fiesta

A través de sus historias de Instagram, ''Pestañela'' publicó imágenes junto a Kenny Palacios, La Tora y Wanda Nara, pero también posó junto a la China Suárez.

Daniela Celis y la China Suárez

Muy abrazadas y en la Fiesta Bresh, ambas se dejaron ver sonrientes y la buena onda que nació: ''¿Mas linda no podes ser, no?'', escribió la ex participante de GH, sorprendida por la belleza de la actriz. Por otro lado, la China compartió la postal en sus historias de dicha red social.

D.M