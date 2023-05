Ángel de Brito le iniciará juicio a Romina Uhrig de Gran Hermano

Ángel de Brito siempre se mostró tajante a la hora de hablar de Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano, ya que muchas cosas que contaba dentro de la casa más famosa del país, no se condecían con la realidad. Además, para agregarle más picante al tema, cabe recordar que ella era diputada, y había muchos rumores porque su marido está envuelto en una causa por corrupción. En LAM trataron el tema en contadas ocasiones y fueron lapidarios a la hora de hablar sobre ella.

Romina Uhrig está en su mejor momento laboral luego de su salida de Gran Hermano. No sólo está teniendo propuestas increíbles, ya que comenzará su programa de cocina en la televisión, sino que también tiene una popularidad inmensa. Pero no todo lo que brilla es oro, y la fama viene con sus sabores amargos, por lo que ahora se debe enfrentar a Ángel de Brito, uno de los titanes más grandes del espectáculo. La ex participante le pidió a los integrantes de LAM que se retracten por lo que dijeron, pero ellos decidieron redoblar la apuesta.

Con respecto a Ángel de Brito y Yanina Latorre, Romina Uhrig contó que la critican por su posición política: "Porque soy diputada, porque soy peronista, soy kirchnerista, simplemente por eso. Mintieron que tenía un sueldo de 600 mil pesos, mintieron diciendo que seguía cobrando mi sueldo... Me dijeron que hablaron muy mal, que dijeron muchas cosas feas de mi", contó la ex participante de Gran Hermano 2022.

Una de las polémicas que se generó luego de su salida de la casa de Gran Hermano, fue que Romina Uhrig rechazó la invitación de LAM de tener un mano a mano con Ángel de Brito, como hicieron cada uno de los participantes al salir de la casa. Con respecto a esto, explicó que no asistió al programa para que no la maltraten, pero que no tiene nada que esconder. "Yanina habló tan mal de mí, dijo tantas mentiras de mí. Es tremendo el daño que le causaron a mi hija más grande. Ella dijo 'esto es así', afirmándolo. Es tremendo, no me interesa", afirmó.

Frente a los dichos de Romina Uhrig, Ángel de Brito decidió responder sin pelos en la lengua y la invitó a discutirlo en la justicia. "Que responda en la Justicia ésta ridícula y el marido, del que también fingió separación. Dos farsantes", escribió el conductor de LAM.

NL.