Ángel de Brito activó la cajita de preguntas y respuestas de Instagram y en complicidad con las preguntas picantes de sus seguidores, el periodista del LAM lapidó a Romina Uhrig y fue directo a la yugular de la ex Gran Hermano.

“¿Por qué no soltás a Romina?, ¿Te rinde?”, le preguntaron al conductor de LAM. Sin dar mucha vuelta al tema y para sacarle identidad a la exdiputada, Ángel de Brito respondió picante y fiel a su estilo.

Ángel de Brito.

Ángel de Brito.

“No rinde nada, por eso desapareció y seguirán viviendo de la nuestra”, sentenció De Brito. Seguido de esto y en un sincericidio, el periodista quedó en grises al responder de manera tibia si había alguien que le cayera mal de los ex Gran Hermano.

“Ninguno me caía mal, ninguno me cae mal”. El periodista no se la jugó y dejó la respuesta sin nombres.

Ángel de Brito sobre el tiempo de Coti en LAM

Recién confirmaron a Coti Romero como la nueva angelita que llegará el 15 de mayo a reemplazar por una semana a Naza Vélez que irá de vacaciones y ya los fans de la correntina están ansiosos por saber qué será del futuro de la ex Gran Hermano en el magazine.

Ángel de Brito sobre el tiempo de Coti en LAM.

“Viene por una semana y después vemos”, remarcó Ángel de Brito al ser consultado sobre el tiempo que estará Coti Romero en LAM.

S.A.