Ángel de Brito confirmó el noviazgo de Ángela Leiva: "Su nuevo novio"

Luli Fernández contó en "Socios del Espectáculo", hace aproximadamente 20 días, que Ángela Leiva estaba en pareja con uno de los percusionistas de su banda y que estaban vacacionando juntos en San Martín de los Andes. A pesar de que los protagonistas no se mostraron juntos públicamente, Ángel de Brito confirmó esta información.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó a Ángel de Brito cuándo llevaría a Ángela Leiva a "LAM". La respuesta del conductor fue: "Hablé hace unas semanas con mi ahijada y estaba paseando con su nuevo novio. Me contó que está grabando nuevos temas y que quiere volver a actuar".

La publicación de Ángel de Brito.

La palabra de Ángela Leiva es la siguiente: "Sí, sí, estamos juntos. Yo no tengo nada que esconder, solamente respeto la situación, el contexto, todo. No quiero generar ninguna incomodidad, por eso es que no subimos nada juntos. Pero es obvio, si estamos en el mismo lugar, es obvio. Sí estamos juntos, pero él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo que estamos de novios hace muy poquito".

De esa forma quedó confirmado que la artista está en pareja con Gabriel Mikelovich, quien en sus redes reconoció ser muy celoso y dejó en claro que su boca tiene dueña. La pareja es reciente, pero ambos parecen estar muy enamorados.

La publicación de Gabriel.

Ángela se refirió al embarazo de la expareja de su novio

En esta oportunidad fue Mariana Brey la que pudo comunicarse con Ángela Leiva que lejos de hacerse la desentendida con el embarazo de la expareja de su actual novio, respondió de la mejor manera reconociendo que siempre estuvo al tanto de la situación y que las cosas están muy claras entre ellos.

Ángela Leiva le mandó el siguiente mensaje a la periodista: "Sí, es verdad. Él está muy feliz y yo muy feliz por él. Se enteró cuando ya estaba separado de la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas".