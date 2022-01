Ángel de Brito confirmó la mala relación entre Laurita Fernández y Lourdes Sánchez: "No se quieren"

Ángel de Brito finalmente confirmó uno de los más fuertes rumores del mundo del espectáculo: Laurita Fernández y Lourdes Sánchez no se llevan nada bien.

Hace años ya que se instaló la hipótesis de que estaba todo mal entre las bailarinas, aunque ninguna de las dos nunca dijo nada al respecto.

Ángel de Brito y Laurita Fernández son muy amigos.

Ángel de Brito lo confirmó

Como ya se le hizo costumbre, Ángel de Brito dio la posibilidad de responder en las Historias preguntas que le enviaban sus seguidores. Fue así que uno de ellos le consultó si prefiere a Laurita Fernández o a Lourdes Sánchez. Sin vueltas, el conductor respondió: "Las quiero mucho a las dos. Ellas no se quieren jajaja".

Hasta el momento, ni la ex de Nicolás Cabré ni la esposa de el Chato Prada, salieron a dar ningún tipo de explicaciones al respecto.

Ángel de Brito también se lleva bien con Lourdes Sánchez.

La furia de Lourdes Sánchez tras los rumores de mensajes entre Laurita y el Chato Prada

Uno de los conflictos que vinculó a las bailarinas ocurrió en septiembre de 2020. Lourdes Sánchez estalló en ira contra Intrusos cuando aseguraron que Laurita Fernández habría enviado mensajes a su marido, el Chato Prada.

"Lourdes lo ha desmentido, pero es una realidad porque fuera de cámara lo dice. Ya en pareja con el Chato, le encontró a él un mensaje de WhatsApp de Laurita que no le gustó nada. No digo que haya pasado (algo entre el Chato y Laurita), pero (a Lourdes no le gustó eso que vio)", contó Débora D'Amato en el ciclo que en ese entonces conducía Jorge Rial.

Al enterarse de estas palabras, Lourdes Sánchez salió en defensa de su pareja. “Están diciendo mentiras, es un programa que miente, que dicen pavadas todo el tiempo y se meten con nosotras porque somos exitosos, es un programa que le va bárbaro y quieren meter púa todo el tiempo entre Laura y yo, y nada que ver. Están diciendo cualquier idiotez. Laura jamás le mandó un mensaje al Chato. Dejen de mentir”, disparó la bailarina.