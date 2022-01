Ángel de Brito confirmó su estado civil y contó que se va a trabajar a Estados Unidos

Ángel de Brito respondió preguntas de sus seguidores en Instagram Stories. Las consultas más recurrentes tuvieron que ver con su futuro laboral. Tampoco faltó la clásica que tiene que ver con su corazón. El conductor admitió estar enamorado.

"Enamorado"

Así respondió Ángel de Brito cuando le consultaron su estado civil. En cuanto a su futuro laboral, contó que va a hacer unas participaciones en Chile, en Uruguay y si le dan las fechas, en Estados Unidos. "Después, recién, arranco acá", señaló el conductor. También dijo que se va a ir a Los Ángeles (no aclaró si por trabajo) y aclaró los rumores sobre las ofertas de los canales nacionales: "Todavía no me reuní con nadie. Dicen pavadas. Tengo ofertas de 4 canales".

Ángel de Brito también contó que, con Pampita, tienen planeado conducir un programa, que le gustaría hacer algo con Laurita Fernández y que este año va a participar de un Reality.

Ángel de Brito contó con qué angelitas seguirá este año y a quiénes le gustaría tener a su lado

El conductor va soltando información de su futuro laboral, muy de a poco. Sus seguidores, ansiosos, le preguntan constantemente en qué consisten sus múltiples proyectos que, al parecer, incluyen radio y televisión.

Hace poco más de diez días, desde Uruguay, donde estuvo pasando unas merecidas vacaciones, Ángel de Brito abrió la posibilidad de enviar preguntas por Instagram Stories, y se dedicó a responderlas una por una. Por supuesto, hubo varias que hicieron referencia a lo que se viene.

El exconductor de LAM contó por primera vez un poco más de lo que venía diciendo hasta ahora. Ante la pregunta de si seguirá trabajando con alguna de las angelitas, confirmó que las elegidas fueron Yanina Latorre y Andrea Taboada.

También le preguntaron si Marina Calabró y Marcela Tauro serán sus panelistas, a lo que Ángel de Brito respondió: "Me gustaría", en ambas ocasiones.