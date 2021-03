Ángel de Brito contó cómo se referiría Martín Redrado a Luciana Salazar con sus amigos

Amor y pelea así podría llamarse un libro que hablé sobre los últimos diez años de relación entre Martín Redrado y Luciana Salazar esten juntos o separados. Luego del escándalo que se armó tras las fotos de él con otra mujer en Estados Unidos, luego de que "Luli" hacía pocos días atrás había blanqueado que estaban juntos otra vez, ahora Ángel de Brito comentó como describiría el economista a ella ante sus amigos.

"Es interesante analizar qué le pasa a Redrado con Salazar. Él ya la conoce mucho. A ver, lo grabó con el tema del freezer, cuenta lo que pasó en un consultorio, y él sigue relacionándose con ella. Aunque la considera una amante más, no importa. Supongamos que a él le pasa eso, que es lo que deja entrever entre sus conocidos, que Luciana es una más en su vida, porque se lo dice él a sus amigos", dijo sin que le tiemble el pulso y luego cerró categórico y sin miedo...

"Yo no creo que sea así porque 10 años con la misma (mujer), que te está prendiendo fuego todo el tiempo… Me parece que él también tiene algo patológico. Y mandá carta documento, Redrado, si querés mandá 5".

La fuerte revelación de Luciana Salazar sobre Redrado: "Fui muchas veces infiel"

En diálogo exclusivo con CARAS, Lulipop contó cómo es la interna después de su descargo en redes. "Yo estoy bien y entera. Fue él quien insistió y me buscó mientras estuvo en pareja. Una insistencia inusual en él que ya era hasta rara. Pero le había dado una última oportunidad porque ponía a la nena en el medio. Evidentemente es una persona que no puede con su mitomanía. Por lo único que me duele es por Matilda, porque eso habla de una persona mala. Más cuando lo pedís y querés ponerte en un rol paterno. Es realmente siniestro”, disparó.

Durante la entrevista, Luciana Salazar aseguró que su ex pareja mantiene una patología que lo hace manejarse de esa manera con ella. Luego, confesó que las infidelidades no fueron un problema durante su relación, que duró casi una década, porque reconoció que ella misma fue infiel.

"A mí no me preocupa desde el lado de infidelidad o no infidelidad, porque yo le fui muchas veces infiel cuando estábamos en pareja. Él lo sabe y le costó algunos llantos también pero me lo perdonó. Entonces eso no es algo que me afecte, lo que me afecta es el modo de hacerlo. Es muy desprolijo, lo mismo hizo con Lulú Sanguinetti, que no sé si está ahora o no está", confirmó.