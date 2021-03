Lizardo Ponce reveló cuál fue el conflicto entre Cande Ruggeri y Barbie Vélez

Lizardo Ponce visitó el ciclo de Pampita Online y allí recordó el viejo conflicto que tuvo con Cande Ruggeri y Barbie Vélez que terminó con su amistad.

"Tenías amigas famosas que después no vimos más ese vínculo, por lo menos en las redes”, comenzó Pampita en su charla con el influencer.

Lejos de negar el conflicto, Lizardo respondió con honestidad: “No es que estuve peleado. Pero con Barbie Vélez y Cande Ruggeri éramos un trío en el que estábamos todo el año juntos y después, en un momento, todo se fue desdibujando. ¿Qué pasó? Es vintage, ya ni me acuerdo”.



“Fue por un hombre, ¿no?”, insistió la conductora del ciclo, sin embargo Ponce no quiso ahondar demasiado en el tema y cerró: “No, en realidad fue por otras cosas. Justo nos fuimos juntos a Uruguay y fue como un Gran Hermano, terminamos peleados todos con todos. Yo me terminé yendo del hotel, me fui a otro”.

Lizardo Ponce confirmó que tuvo en romance en Miami

Lizardo Ponce mantiene su vida amorosa en la más absoluta reserva y, a pesar de compartir parte de su cotidianeidad en las redes sociales, no confirmó ningún romance hasta ahora que pasó por el programa de Pampita, Pampita Online.

"Es un argentino que vive en Miami", dijo visiblemente acalorado. "Debe ser alguien importante porque se puso todo colorado", agregó la modelo de 43 años ante la sonrisa de Lizardo.