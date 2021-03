Fuertísimo cruce entre Yanina Latorre y Nancy Duré en vivo en Los Ángeles de la Mañana

Esta mañana en "Los Ángeles de la Mañana", el ciclo de eltrece conducido por Ángel de Brito se habló mucho sobre los dardos que le tiró Beto Casella a Yanina Latorre y Nancy Duré quiso referirse al tema y se metió en un lío que terminó en un fuertísimo cruce con su colega de panel.

Yanina recordó que no le habían gustado algunos comentarios que habría tenido su hoy compañera cuando trabajaba con Susana Roccasalvo. Según dijo Latorre cuando ella tuvo problemas matrimoniales con Diego Latorre, en 'Implacables' había dicho que no se divorciaban "por cuestiones económicas". "Dijeron que yo le iba a sacar todo", lanzó Yanina. Desorientada Nancy aseguró que no recordaba ese momento y afirmó que ella no había hecho ese comentario.

"Por favor decime qué fue lo que yo dije que te molestó", le rogó Duré a Yanina quien le respondió: "Barbaridades que no pienso repetir. Pero Beto Casella piensa lo mismo de mí que vos: que soy una rubia, tarada, con plata que no sabe hacer nada. Yo me río de la gente, como de vos, porque se han metido conmigo, con mis hijos y con mi familia".

Sorprendida Nancy le dijo: "No me metas, yo no pienso nada. No estoy a favor de uno ni de otro, quiero entender qué es lo que pasa" y fue entonces cuando el conductor se metió en medio de las dos para tranquilizar el ambiente.

MasterChef: Yanina Latorre reveló las verdaderas causas de la salida de Flor Vigna

Yanina Latorre confirmó los motivos por los que Flor Vigna no participó de la segunda temporada de MasterChef.

La panelista de LAM aseguró que la producción decidió que la bailarina, quien se encargaba de las entrevista en redes sociales a los participantes del ciclo, no participe más.

"La rajaron porque es poco responsable. Ése es el verdadero motivo", dijo Yanina. Al parecer, el problema comenzó cuando Vigna viajó a México con Nico Occhiato pero se comprometió a realizar una entrevista en vivo con Claudia Villafañe de la que se terminó haciendo cargo Marcelo Polino.

"La rajaron al otro día, lo tengo de buena fuente. Por eso entró carmencito (por Fede Bal). Ella se cagó en la final básicamente. Se hubiera quedado acá, porque MasterChef fue una gran fuente de laburo. Es como que vos digas 'no voy a la final del Cantando', a ella la rajaron", añadió la angelita.