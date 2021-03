La fuerte revelación de Luciana Salazar sobre Redrado: "Fui muchas veces infiel"

Luciana Salazar rompió el silencio y habló de su complicada relación con Martín Redrado. La modelo de 40 años dio detalles de la última polémica que involucra al economista.

En diálogo exclusivo con CARAS, Lulipop contó cómo es la interna después de su descargo en redes. "Yo estoy bien y entera. Fue él quien insistió y me buscó mientras estuvo en pareja. Una insistencia inusual en él que ya era hasta rara. Pero le había dado una última oportunidad porque ponía a la nena en el medio. Evidentemente es una persona que no puede con su mitomanía. Por lo único que me duele es por Matilda, porque eso habla de una persona mala. Más cuando lo pedís y querés ponerte en un rol paterno. Es realmente siniestro”, disparó.

Durante la entrevista, Luciana Salazar aseguró que su ex pareja mantiene una patología que lo hace manejarse de esa manera con ella. Luego, confesó que las infidelidades no fueron un problema durante su relación, que duró casi una década, porque reconoció que ella misma fue infiel.

"A mí no me preocupa desde el lado de infidelidad o no infidelidad, porque yo le fui muchas veces infiel cuando estábamos en pareja. Él lo sabe y le costó algunos llantos también pero me lo perdonó. Entonces eso no es algo que me afecte, lo que me afecta es el modo de hacerlo. Es muy desprolijo, lo mismo hizo con Lulú Sanguinetti, que no sé si está ahora o no está", confirmó.

Con esta confesión, la rubia hizo referencia al constante asedio de Redrado, que insistía en mantener el vínculo aún cuando estaba en pareja. " Tiene un doble discurso por todos lados. Hace menos de dos meses nos estaba diciendo a mí, a Ana (Rosenfeld) y a Marcelo, otra persona en común, que su noviazgo tenía fecha de vencimiento porque no la amaba. De hecho, me mandaba fotos de cuando estábamos juntos y me ponía: “Qué felices que éramos”. Toda una reconquista que tuve que frenar varias veces porque me quiso avanzar físicamente", disparó.