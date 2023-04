Ángel de Brito desmintió que Marcelo Tinelli estaba involucrado en la salida de América de Nico Magaldi

En los últimos días, salió a la luz la salida de Nicolás Magaldi de América TV. Este hecho generó polémica ya que justo se anunció la incorporación de Marcelo Tinelli como gerente artístico del canal, teniendo en cuenta la tirantez en la relación entre ellos.

Sin embargo, Ángel de Brito fue quien se encargó de desmentir el hecho y aclarar cómo fueron las cosas. A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó si eran ciertos los rumores sobre la decisión de Marcelo Tinelli sobre el trabajo de Nicolás Magaldi.

La publicación de Ángel de Brito.

"Es un invento. Desde el año pasado se sabe que Pamela va a ese horario", sentenció Ángel de Brito. De esa forma, dejó en evidencia que en América sabían desde el 2022 que el programa de Pamela David iría en lugar del de Magaldi.

Publicación de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli reveló a qué figuras de "Gran Hermano" quiere en el "Bailando 2023"

En una extensa entrevista que tuvo Marcelo Tinelli con Ángel de Brito luego de firmar contrato con América, se refirió al regreso a la pantalla chica del "Bailando", el certámen de baile más querido de la televisión argentina.

"A mí me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano, algunos de los participantes me encantan. Alfa me gusta mucho. También me encantan otros participantes. Juli puede ser, es una chica divina. Sabía que mañana va a estar en LAM y por eso tiraba el dato", expresó Tinelli.