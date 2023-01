Ángel de Brito mostró los chats entre Rodrigo De Paul y Camila Homs: "Sos la peor basura"

En las últimas horas salió a la luz que Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs por amenazas que recibía por WhatsApp. El futbolista acudió a la Justicia, pero fue Ángel de Brito quien mostró las capturas de pantalla de los chats que aportó el deportista.

Fue en "LAM" que Ángel hizo pública la agresiva conversación que mantuvo Rodrigo De Paul con la madre de sus hijos. El jugador de la Selección le reprochó que no llevó a su hija a la final del mundial de Qatar por "querer ser protagonista" y Camila le respondió: "Creete eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento".

El chat entre De Paul y Camila Homs.

"Ya te dije, que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. NADA MÁS. Todavía no me conocés vos a mi y tampoco conocés a la gente que me rodea, asique cerrá bien el orto", agregó la modelo visiblemente enojada.

"Sos la peor basura que conocí en mi vida, cómo no me dí cuenta antes", respondió De Paul. "¿Viste? Tranqui que puedo ser mucho peor", retrucó Homs. Ángel de Brito decidió no mostrar más porque le pareció mucho cómo escaló el nivel de agresividad después de eso.

Camila Homs le mandó mensajes de sus seguidores a Rodrigo De Paul

Como si eso fuera poco, Camila le envió al padre de sus hijos diferentes capturas de los mensajes de poyo que recibe por parte de sus seguidores que no están de acuerdo con cómo se maneja De Paul con sus hijos al priorizar su relación con Tini Stoessel.

"Te los mando porque sé que odias y la cabida que le das a lo que dice la gente. No soportas ver la realidad. Ojalá te duermas con todo esto en tu cabeza", sentenció la modelo.