Rodrigo De Paul denunció a su ex Camila Homs

Rodrigo De Paul cansado de su ex Cami Homs, decidió acudir a la justicia y denunciar a su ex ante las incesantes amenazas que recibía dejando en evidencia que la separación entre ambos no fueron en los mejores términos. La denuncia fue emitida el 22 de diciembre y ratificada por el propio De Paul el 26 de diciembre antes de su viaje a Madrid con su novia Tini Stoessel.

En la denuncia no solo esta involucrada Cami Homs, también esta Horacio, el padre de la misma, ambos por amenazas. La situación es delicada, teniendo en cuenta que los hijos del ex matrimonio se encuentran en el medio. En cuanto a la mamá de Bautista y Francesca, aportó capturas de conversaciones y Horacio mostró grabaciones.

Camila Homs y Rodrigo de Paul

Los detalles de dicha denuncia

La pareja De Paul y Homs duró 11 años, es decir que ellos son novios desde adolescentes, pero la modelo Camila Homs, luego de la tan polémica separación habría manifestado que el futbolista "no conoce a la gente que la rodea", por lo que el mismo solicitó resguardar a sus hijos (Francesca de 3 y Bautista de 1).

Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Camila Homs.

Las amenazas no solo las recibió el futbolista, también fueron contra su novia Tini, solo que ella las recibió por Instagram pero aun no ha realizado ninguna denuncia.