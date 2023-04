La denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón provocó un gran debate en la sociedad y muchas celebridades que tenían una amistad con él se vieron obligados a dar explicaciones. Uno de ellos fue Ángel de Brito, quien era un estrecho amigo del ex conductor de La Peña Morfi. El conductor de LAM respondió furioso a quienes lo acusaron de ser "Mal amigo" por distanciarse de él.

Apenas se conoció la denuncia contra el conductor, muchos usuarios en Twitter comenzaron a meter en la misma bolsa a sus amigos, también personajes de la televisión, y a analizar cómo iban a comportarse. si cortarían amistad o defenderían al acusado. En el caso de Ángel de Brito, el conductor de LAM cortó todo de raíz y se despegó completamente de Jey Mammón.

De Brito informó que se puso en contacto con Jey Mammón para exigirle respuestas, pero éste no se esforzó en dárselas. "Lo escuché mil veces. Esta vez, el eligió hacerse el bol....", respondió tajante a un usuario que expresó "No eras amigo de verdad, porque un amigo de verdad se sienta con él y lo escucha... Falsedad al 1000 para sostener puntos de rating".

Ángel de Brito desmintió la versión de Jey Mammón sobre su alejamiento de Telefe

Desde el primero momento, el conductor de LAM se posicionó en defensa de Lucas Benvenuto y exige que se haga justicia por el joven de 30 años, quien aseguró haber sido abusado por Jey Mammón cuando tenía 14 años. Ángel de Brito hizo referencia a la supuesta extorsión que denuncia su ex amigo e insinuó que solo busca dar vuelta la situación para favorecerse.

El descargo de Lucas Benvenuto luego de las declaraciones de Jey Mammón

"Un bol... de 45 años publica un comunicado diciendo que lo extorsionan, ¿y después no lo extorsionaron?, ¿Quién se puede creer estas pavadas?.... Esos audios son de hace dos años, una extorsión es que Lucas le diga algo determinado, eso no una extorsión. Él desde el primer día tendría que haber presentado todo en tal caso. A mi me parece que Jey miente y oculta muchos datos de esta historia, que es cínico porque tiene un discurso pasivamente agresivo", expresó en su programa.

Es de público conocimiento que apenas la denuncia de Lucas Benvenuto salió a la luz, las autoridades de Telefé emitieron un comunicado en el que anunciaron que Jey Mammón no estaría al frente de "La Peña de Morfi" hasta que esto se esclarezca.

"Mi alejamiento del canal fue de común acuerdo, de momento", expresó Jey Mammón en diálogo con Jorge Rial sobre su ausencia en el reconocido programa del canal de las pelotas. Sin embargo, Ángel, desmintió que eso sea cierto. Sin embargo, el conductor de LAM acusó de mentiroso a su ex amigo y se manifestó en las redes sociales.

"Mentira", exclamó Ángel de Brito en Twitter, en respuesta a un tweet que citaba las palabras del acusado de corrupción infantil. Demás está decir que tanto el conductor de "LAM" como las angelitas fueron firmes en marcar su posición a favor de Lucas Benvenuto y en su pedido de justicia en esta causa.

