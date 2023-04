Ángel de Brito y Yanina Latorre liquidaron al equipo de 'Socios del Espectáculo': "¡Que tengan huevos!

Ángel de Brito y Yanina Latorre se muestran filosos cuando les toca hablar de Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Parece que desde que los socios reemplazaron a Los Ángeles de la Mañana en las mañanas de El Trece, los integrantes de LAM se molestan con lo que pasa en su programa y lo hacen saber cada vez que pueden. La guerra entre estos dos titanes del espectáculo está cada vez más picante, y esta vez fue a través de las redes sociales que se tiraron con todo.

Esta tarde explotó todo. Yanina Latorre estaba scrolleando en su twitter cuando leyó un tuit de un internauta que no le gustó nada. En el tuit se hablaba sobre Socios del Espectáculo y se contaba una situación que se vio en el programa: "Los arlequines del espectáculo del 13 agradeciéndole la nota a Baby y remarcando que está 'muy enojado' con gente de su canal por hacer 'periodismo de periodistas'", comento el usuario.

Yanina Latorre respondió con dureza y sin pelos en la lengua: "Que los bailarines me la soben. Que tengan huevos y nos nombren. ¿Qué opinan del chiste de Baby en #LAM", respondió la panelista de LAM. Ángel de Brito se hizo eco de la respuesta de su compañera y le sumó más picante al tema, apuntando contra los colegas del otro canal.

"Los esperamos a las 8, el horario que todos estos quisieron y no pudieron #LAM. Atendemos en fila y no llamamos a nadie para censurar. ¡Manga de cagones!", sentenció Ángel de Brito, refiriendosé a sus colegas de Socios del Espectáculo y a sus prácticas como periodistas. Luego, Yanina Latorre volvió a arremeter contra los socios y compartió un secreto: "Ayer #LAM recibió llamadito... me pidieron que fuera piadosa", reveló la panelista.

Por último, Ángel de Brito respondió al tuit de Yanina Latorre sobre el supuesto llamado que habría recibido América por parte de Socios del Espectáculo y expresó ignorancia del llamado, pero aclaró que para nada lo sorprende: "No sabía, pero no es la primera vez. Son todos muy cagones", contó sin piedad el conductor de LAM.

Sin dudas, Yanina Latorre es la panelista más picante y filosa de LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito en las noches de América. De todas formas, la panelista también guarda un poco de su picardía para Twitter, red social a través de la cuál se hizo conocida en sus comienzos. En esta oportunidad, no pudo contenerse y opinó sobre una nota que hizo Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

La nota en cuestión fue un reportaje a Taky Natali, pareja de Ricky Maravilla, sobre los rumores de infidelidad con Gladys La Bomba Tucumana. Sin embargo, lo que generó la reacción de la gente no fue el tema, sino la forma en la que se hizo el móvil. Un usuario comentó: "¿Qué es esto? Este programa es un desastre. Lo que no es tener noticias del espectáculo, Socios. Y pensar que en ese horario la rompía LAM. Bendito eres LAM", expresó el usuario con una foto del móvil, en la que se veía a Taky respondiendo las preguntas desde la bañera con agua, mucha espuma y pétalos. Yanina Latorre no se quedó afuera de la polémica y utilizó su twitter para acotar. "Vergüenza ajena", escribió la panelista con total sinceridad.

