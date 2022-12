Ángel de Brito se prepara para la nueva temporada de "LAM" que iniciará en enero del 2023 con muchos cambios. Los televidentes estaban esperando saber quiénes serían las nuevas panelistas del ciclo de espectáculos. La primera incorporación fue Marixa Balli.

A través de su cuenta oficial de Tiwtter, Ángel de Brito reveló el misterio y confirmó: "Viviana Colmenero, angelita desde enero". De esa forma se completaría el panel que acompañará al periodista durante el 2023, sobre todo teniendo en cuenta que las angelitas saldrían de vacaciones.

La publicación de Ángel de Brito.

Como si eso fuera poco, el conductor de "LAM" también reveló que firmó contrato con América por dos años más, por lo que el programa seguirá saliendo al aire por la misma pantalla y por ahora en el mismo horario.

Viviana Colmenero entraría por Pía Shaw quien anunció su retiro del programa. La periodista aseguró que siente haber cumplido un ciclo, por lo que a pesar de no tener ninguna propuesta laboral, buscaría nuevos desafíos. Ángel de Brito apoyó su decisión, le deseó lo mejor y aseguró que no tiene dudas de que le lloverían las ofertas.

La confirmación del periodista.

Pía Shaw abandona el programa de Ángel de Brito

La periodista comunicó la inesperada noticia en vivo y tomó por sorpresa a todos sus compañeros, ya que el único que estaba al tanto de su decisión era Ángel de Brito. "Tomé la decisión, porque terminó un ciclo. No me voy a ningún lado, no tengo otra propuesta. Me voy de viaje", expresó la angelita.

"No esperaba que lo digas ahora", le dijo a Ángel. "Mamá, papá, te mando un beso. No lo sabía nadie, sólo mi novio", dijo Pía visiblemente emocionada.