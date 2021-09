Un divertido cruce entre Angel De Brito y Vicky Braier, o más conocida cómo Juariu, asegura que Tini Stoessel se reconcilió con Sebastián Yatra

La primera piedra fue de Juariu, quien aseguró en Twitter : “Ya dijeron que volvieron Tini y Yatra. O todavía no”. Acto seguido, una seguidora arrobó al conductor de Los ángeles de la mañana para que lea lo que publicó Braier, pero Victoria se adelantó y escribió: “Chocolate por la noticia”.

Más tarde, otra seguidora de la red social, le advirtió a la periodista que no se meta con Angel. Pero él con gracia le respondió: “Ubícate pendeja”.

Angel de Brito y Juariu sostienen que Tini Stoessel se reconcilió con Sebastián Yatra

Por otro lado, el conductor también habló del tema a través de su tradicional formato #angelresponde en sus historias de Instagram cuando un usuario curioso le consultó sobre la reconciliación entre los músicos y sostuvo: “se ven”.

Tini Stoessel habló de su vínculo con Sebastián Yatra en medio de rumores de reconciliación

Los rumores de romance de Tini Stoessel con Sebastián Yatra generaron la ilusión de sus seguidores y las coincidencias en Miami hicieron que las versiones crezcan con fuerza.

Sin embargo, el encuentro de los cantantes en la fiesta de Mau y Ricky Montaner no fue sólo más que una casualidad y, por el momento, la pareja no retomó su relación.

Pero en medio de estas versiones, Tini Stoessel habló de su vínculo con Yatra y le dedicó cariñosas palabras. Fue en una entrevista para Hola, que la artista se refirió a su relación con el colombiano. "Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y se lo voy a agradecer siempre", dijo.

Tini Stoessel está instalada en Miami desde donde lanzó un nuevo tema musical con Mya y Duki y también disfrutando del éxito de Miénteme, su feat con María Becerra.

Sobre el proceso de trabajo durante la pandemia, la ex Violetta aseguró: “Después del último álbum, me tomé un tiempito para reconectarme con un montón de cosas que me habían pasado”.