Nicole Neumann se defendió de las acusaciones de Ángel de Brito

Los enfrentamientos entre Ángel de Brito y Nicole Neumann se ponen cada vez más picante y esta vez fue el periodista quien trató a la panelista de tener una "doble moral".

La polémica entre los dos se encendió esta vez después de que la expareja de Cubero compartiera la celebración de la llegada del 2021 con fuegos artificiales de fondo, además de unas botas de cuero que lució y una vez más, el comunicador hizo hincapié en esto.

"Esa gente que señala y stalkea a ver dónde la pifió el otro, qué aporte hace a la sociedad y el medio ambiente. Me encantaría saberlo... los escucho. Me haría muy feliz. Mientras, les mando amor, luz y que tengan una vida más llena, menos prejuiciosa", comenzó la modelo.

Luego, la mamá de Allegra, Sienna e Indiana continuó: "Yo no compro fuegos artificiales ni los promuevo, al contrario. Ahora, si estoy en el medio del mar para festejar año nuevo para no estar en espacios cerrados y al alcalde de la Florida se le ocurrió hacer un show de fuegos artificiales, está fuera del alcance de mis manos".

"Si fuera Dios, prohibiría los fuegos artificiales en el mundo entero pero... ¡malas noticias! No soy Dios. Lo mismo con el cuero: mientras ustedes, los que comen carne, sigan comiendo carne, va a haber un descarte de cuero en las curtiembres", sumó la celebridad argentina.

Contundente, Neumann cerró: " Yo trato de no usar y cuando viajo, compro zapatos y carteas sin cuero. Pero siguen existiendo y es inevitable pero no porque yo lo compre sino porque ustedes comen carne. Mientras no dejen de comerla, seguirá existiendo cuero".

Cabe recordar que la relación entre ambos se terminó de romper luego de que el conductor de Los ángeles de la mañana la mandara al frente con un cinturón de cuero que llevó puesto, cuando ella declaró ser vegana y estar en contra del consumo y uso de todo lo que provenga de animales.