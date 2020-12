La contundente definición de Nicole Neumann sobre la división de bienes con Fabián Cubero

Todo comenzó en "Nosotros a la Mañana" el programa de eltrece conducido por el Pollo Alvarez. Transcurría el ciclo sin mayores sorpresas hasta que picantearon a Nicole Neumann, una de sus panelistas y ella tuvo un fuerte descargo sobre qué le quedó de su divorcio con Fabián Cubero, su exmarido y padre de sus tres hijas.

Se comenzó a debatir que en Cariló hubo un robo de de bicicletas y después de contar lo que pasó, Sandra Borghi fue la que le dio el pie a Nicole y relató: "Yo tengo una bici usada, una herencia de un exnovio... En la división de bienes él me dijo que me dejaba la bicicleta...", empezó contando la conductora. Fue entonces cuando la rubia intervino y lanzó: ¿en referencia a Cubero? "¡A mí nunca me quedó nada!". Aunque también pudo poner en la misma bolsa a su otro exmarido, Nacho Herrero, a quien dejó justamente por "Poroto".

Pero el tema no quedó ahí ya que, vivo y despierto, el Pollo le dijo que seguramente algo de Fabián se había quedado y Nicole fiel a su discurso siguió manteniendo su postura: "Te juro que no. No, no...". Vale la pena recordar que Cubero y Neumann tienen una pésima relación. Ambos admitieron que sólo se dicen hola cuando se ven y hablan de cuestiones de sus hijas.

¿Qué dirá Poroto?