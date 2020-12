Ángela Torres confirmó que está en una relación de poliamor hace años

El poliamor fue un término que se popularizó en nuestra farándula luego de que Flor Peña revelara que con su pareja practican esta forma de relación en donde se consensúa estar con otras personas. Ante el impacto inicial que causó esta forma de llevar adelante un vínculo, Ángela Torres también sorprendió al confesar que adoptó esta modalidad con Pepo Maurizi.

En el ciclo que se transmite por YouTube, la hija de Gloria Carrá confirmó: "Tengo una relación poliamorosa hace 5 años. Corta la bocha. En mi forma de ver, no hay otra forma de tener un vínculo, por lo menos ahora. Eso puede transformarse", comenzó la joven.





Sobre las relaciones de pareja en general y su elección, la actriz reflexionó: "Hoy en día te las podés preguntar, cuestionar, investigar un poco más lo que te pasa, porque somos un poco más libres”, reflexionó.

"Creo que la clave es la comunicación. Nosotros hemos encontrado la forma de charlar el uno con el otro, entendiéndonos, con mucho amor, acompañándonos. Y tenemos muy en claro que somos amigos y que queremos compartir la vida. Yo amo a su familia, él ama a mi familia. Él es mi amigo y tenemos un vínculo sexo-afectivo”, agregó sobre la relación que mantiene con Maurizi.

Sobre la intimidad que comparte con su pareja, Ángela se sinceró: “No nos contamos lo que hacemos. Pinta cuidarnos para ciertas cosas, para no lastimarnos. Si él quisiera saber, me pude preguntar y viceversa, pero no es la idea ser morboso con el tema”.