Aníbal Pachano, picante sobre la política argentina: "Quieren seguir dando planes para hacer más burros"

Quién hubiera imaginado que la arquitectura y el baile tendrían un punto de fusión. A primera vista, pareciera ser que nunca serían disciplinas que llegaran a converger en el mismo punto, sin embargo Aníbal Pachano fue la excepción.



Arquitecto de profesión, a sus 66 años se encuentra transitando uno de los momentos más plenos tras haber sido coronado ganador de Corte y Confección, un espacio donde tuvo la posibilidad de mostrar la influencia que tuvieron en él sus dos grandes pasiones. Además de haber demostrado ser súper creativo con la máquina de coser, él mismo se considera un gran chef en la intimidad, por lo que no tiene miedo a ser convocado para ser parte de Masterchef Celebrity 3, ciclo en el que ya participó su hija, Sofía, en 2020.



Y es que Aníbal parece disfrutar de los desafíos; quedó en evidencia cuando a sus 28 años decidió abandonar los planos para entregarse de lleno a su sueño de vivir del arte y se anotó a estudiar danza jazz. No sólo Pachano sacó lo mejor de cada una de las corrientes que incidieron artísticamente en él, sino que además, se reflejó en el florecimiento de su look personal, icónico y auténtico.



Su galera sin lugar a dudas marcaría su firma inconfundible a lo largo de su extensa carrera, que comenzó de la mano de su entonces esposa, Ana Sans –y madre de su hija–, en Bottom Tap, al que define como “un grupo icónico con el que marcamos un antes y un después en la estética de lo que era un espectáculo”.



De pisada fulminante en el escenario y carácter fuerte a la hora de mostrarse en el medio, el director teatral tampoco tiene problemas a la hora de decir lo que piensa. De hecho, en diálogo con este medio se manifestó en contra de la Asociación Argentina de Actores e incluso se animó a comparar al gobierno de Alberto Fernández con los años ‘70.



¿Cómo estás de salud?

Muy bien. Tengo la primera dosis de vacuna. Tuve covid pero fui saliendo paso a paso con voluntad porque soy resiliente en la vida.

¿Te quedó algún síntoma post covid?

Sí, se me cayó el pelo, tuve brotes en la piel, una molestia estomacal...

Igual intento tomarlo desde un punto positivo sin entrar en la paranoia constante de estar aislado todo el tiempo, creo que no hace bien. Uno tiene que estar bien de la cabeza para poder estar bien del alma y cuando sucede, tranquilizarse y transitarlo desde un lugar que no sea el miedo porque es el peor consejero de cualquier enfermedad, sea el covid, el HIV, el cáncer, una metástasis en el cerebro como la que tengo.

El año pasado, en una nota con José María Listorti y Denís Dumas dijiste: “no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente” ¿Intuías que la cuarentena iba a ser tan extensa?

No me equivoqué mucho. Se me vinieron todos encima, me castigaron pero no se encerró la cabeza del grupo político. Transforman la vacuna en un acto político, en vez de un acto de salud, de cuidado, sin importar cuál es la bandera política que tenés.

Cuando hice la declaración, escuché que el Ministro de Salud (Ginés González García), decía que el virus acá no iba a llegar porque estábamos más lejos de China. Una gran brutalidad. Una payasada más de la Argentina.

Decías que no hay que vivir con miedo ¿Vos cómo vivís la pandemia? ¿Te ves con amigos, familia…?

Sí con amigos y con distanciamiento. También estoy mucho tiempo en mi casa. Me busco actividades creativas y cuando tengo que ir a trabajar, voy con todos los recaudos e hisopados. Pero no me voy a comer el miedo ni la paranoia que me quieran poner. No me van a cagar la cabeza. Tengo 66 “pirulos”. He vivido mucho y lo que estamos viviendo hoy ya lo viví en el año ‘73. De los ‘70 a los ‘76 lo viví, exactamente de la misma situación.

¿Cómo ves a la Argentina?

Argentina es un ciclo constante de la no resolución. La política tiene que mirar lo que le está pasando a la gente. No se puede jugar con la vida, con el bolsillo y la economía de las personas, con el trabajo o con su salud mental. Ahora en la provincia están abriendo las escuelas porque tienen que ganar votos. Quieren seguir dando planes para hacer más burros.

¿Qué opinás del manejo de la pandemia y la cuarentena, en relación al mundo del espectáculo? ¿Qué tan golpeado está el teatro?

Un desastre el manejo de la Asociación Argentina de Actores, un desastre lo que hace la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), un desastre lo que hace la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET). No han colaborado ni han hecho absolutamente nada para poder mejorar la calidad de vida de un actor o de una actriz, del circo, de los técnicos, maquilladores, peinadores, etc. Los que componen la verdadera industria de un trabajo. Es un sindicato que está absolutamente cerrado, que no se ocupa de nada, ni siquiera de darle de comer a los artistas y por eso, con un grupo de artistas independientes, con Mosquito Sancineto, he participado durante mucho tiempo de Artistas Solidarios, que sí se ocupó de darle de comer a los compañeros de trabajo. Mientras el resto vive con el barbijo puesto en su casa, obviamente cobrando plata que nos sacan a todos los artistas, por eso es un sindicato. Esto es de hace 'añares', que sucede exactamente lo mismo, lo único que hacen es ser entes recaudadores de tu plata, de tu trabajo y de tu creatividad, no de la defensa de ese trabajo, de esa creatividad.

¿Seguís perteneciendo a la Asociación Argentina de Actores?

Sí lamentablemente. Igual no tengo carnet porque soy persona no grata, pero sí tengo que cobrar a través de Actores el bolo fecal que me pagan.



¿Cuál es tu vínculo con la Asociación Civil de los Trabajadores del Arte (ACTA)?

Me parece que eso es lo que viene y por eso está tan nerviosa la Asociación Argentina de Actores. Me encanta que gente joven esté tomando la posta de poder mejorar la calidad de vida del artista, de los técnicos, realizadores, directores, camarógrafos, escenógrafos, pintores, etc. Pero obviamente se pone nerviosa toda la cúpula de Actores porque son una manga de tránsfugas que usaron a la Asociación Argentina de Actores en un acto político, no en una defensa de los actores. Porque yo todavía no le escuché ninguna declaración a (Alejandra) Darín de nada. Es una asociación absolutamente K.

¿Cómo ves la televisión argentina en comparación con tu experiencia internacional?

Es muy buena pero hoy se mezcló mucho la política y eso no colabora porque produce grietas. Lamentablemente les damos más bola a esos pocos que a los muchos que pensamos distinto. La casta política es así.



¿Hay casta en el mundo del espectáculo?



Hay listas negras… por eso aclaro que yo esto lo viví en los años 70, no es de ahora, pero estamos en democracia y todo el mundo tiene libertad de prensa, derecho a decir y expresarse, sin agredir, sin vandalismo.

Hay un sector de la sociedad que hace intransitable la ciudad por reclamos que tienen que hacerles a los dueños de los sindicatos, al peronismo.

¿Qué proyectos tenés para lo que queda del año?

Iba a hacer un trabajo que se cayó. Voy a hacer un cambio de perfil de Instagram y enfocarme en mi trabajo personal. Espero que en algún momento se abran las fronteras porque me encantaría volver a trabajar a Chile.

¿Pensás hacer temporada en el verano?

Mientras no estén dadas las condiciones no. Voy a hacer el espectáculo que tengo en mi cabeza pero cuando tenga el 100 por cien de los espectadores dentro de una sala. No voy a trabajar ni al 50, ni al 30 por ciento de nada. Prefiero buscarme otra posibilidad de trabajo que tenga que ver con el mundo del arte pero desde otro lugar. No voy a hacer el esfuerzo ni invertir un peso más en llevarme un fracaso por culpa de terceros.



Por Melisa Ferrante