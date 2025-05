Antonela Roccuzzo se confesó en su primera entrevista: de su día a día con Messi a lo que más culpa le da con sus hijos

Antonela Roccuzzo se confesó en su primera entrevista,que concedió a la revista Vogue, una oportunidad única para conocer más sobre su día a día y sus emociones como esposa, madre y mujer. En su conversación, se animó a compartir reflexiones profundas y experiencias que hasta ahora había mantenido solo para su círculo íntimo.

Antonela Roccuzzo dio detalles impactantes de su día a día como madre y esposa

Antonela Roccuzzo se confesó en su primera entrevista, que impactó a todos sus seguidores, revelando detalles inéditos sobre su vida junto a Lionel Messi y los desafíos que se le presentaron con la maternidad. La rosarina abrió su corazón en una charla íntima con Vogue, donde mostró un lado más personal y sincero.

Antonela Roccuzzo en la tapa de Vogue

Durante años, la modelo se mantuvo alejada de los medios, optando por un perfil bajo mientras acompañaba a el astro argentino en su carrera. Sin embargo, ahora decidió abrirse y compartir su historia. “Me siento más libre”, aseguró en la entrevista, dejando en claro que está en una etapa de crecimiento personal y profesional.

En la misma línea, Antonela Roccuzzo dejó en claro que se encuentra en uno de los momentos más altos de su carrera personal, destacándose como la tapa de la revista Vogue y posicionándose como una de las grandes referentes de la moda. “Ahora todo esto es nuevo para mí. Estoy en ese aprendizaje conmigo misma, rompiendo mis propias barreras”, detalló.

Antonela Roccuzzo, Lionel y Mateo Messi

“Antes no me lo permitía, mis hijos eran muy chicos y mi prioridad era estar con ellos. Ahora están más grandes… No tengo tanta culpa. Me dan más ganas de hacer cosas nuevas”, detalló la influencer. A su vez, destacó que cuando tiene que hacer algún trabajo, trata de organizarlo en cierto horario para poder estar con Thiago, Mateo y Ciro: “Nos organizamos todo a la mañana para que las tardes sean de los nenes. Gira todo en torno a ellos”.

Lejos de la imagen de muchos de sus seguidores, Antonela Roccuzzo explicó cómo es la dinámica familiar: “Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos”. Por su parte, hizo referencia a la educación que busca darle a sus tres hijos varones sobre el respeto y los valores: “Para mí lo importante es que ellos entiendan que tienen que respetar a todo el mundo. Hablamos mucho en casa, la comunicación es importantísima”.

Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro Messi

A pesar de vivir en el extranjero, la modelo sigue conectada con Argentina y su ciudad natal, Rosario. “Cada vez que podemos, nos vamos a Rosario, no soltamos”, aseguró. Además, confesó que lo que más extraña es el asado con su familia, una tradición que mantiene viva siempre que tiene la oportunidad.

“Leo me está acompañando un montón. Me aconseja, me escucha. Es de un lado y del otro”, comentó Antonela Roccuzzo sobre el importante rol que tiene Lionel Messi en esta etapa de su vida. Con una nueva actitud y más confianza en sí misma, está lista para explorar nuevas oportunidades sin dejar de lado lo que más ama.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Antonela Roccuzzo se confesó en su primera entrevista, dejando al descubierto aspectos de su vida que hasta ahora había mantenido en privado. Con una mirada sincera sobre su día a día con Lionel Messi y las emociones que la atraviesan como madre, mostró una faceta más cercana y auténtica. Su testimonio en Vogue marca un nuevo capítulo en su historia, demostrando que, más allá del perfil bajo que siempre eligió, está lista para compartir su visión con el mundo.

