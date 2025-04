Escote pronunciado y el color tendencia, el increíble look de Antonela Roccuzzo en pleno Nueva York

Antonela Roccuzzo lució su increíble look en Nueva York compuesto por un escote pronunciado y el color tendencia. La empresaria y embajadora de Tiffany & Co. deslumbró a todos los presentes en el evento más exclusivo con una elección de vestuario que no solo resalta su figura, sino que también marca tendencia.

El increíble look de Antonela Roccuzzo en pleno Nueva York

En las últimas horas, Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York; la moda y la elegancia se dieron cita en una noche donde el lujo fue el protagonista. La embajadora de Tiffany & Co. volvió a captar todas las miradas con su impecable estilo en el exclusivo evento de lanzamiento de Blue Book 2025: Sea of Wonder, el viernes 25 de abril en la noche.

La esposa de Lionel Messi no solo brilló por su presencia, sino también por su elección de vestuario. Para esta ocasión, se declinó por un sofisticado diseño de Carolina Herrera, que combinó su sensualidad y elegancia con el color tendencia de esta temporada, el rosa, un claro guiño al Inter de Miami, equipo en el que juega el padre de sus hijos.

Esta vestimenta se destacó por sus mangas largas, un pronunciado escote en V y un ajuste perfecto a su silueta, con ciertos pliegues en el torso. Su elección se basó en una de las apuestas más fuertes en la alta costura, aportando sensualidad sin perder la elegancia característica de Antonela Roccuzzo. Además, el rosa sigue siendo uno de los colores más codiciados en el mundo fashion, especialmente en el contexto del auge del "Barbiecore".

Como embajadora de Tiffany & Co., la influencer no podía dejar de lucir exclusivas piezas de la firma. En esta ocasión, se declinó por un collar con incrustaciones de piedras en plata, acompañado de un dije con una esmeralda, que combinaba a la perfección con sus aretes, anillos y pulsera.

El lanzamiento de Blue Book 2025: Sea of Wonder reunió a celebridades, íconos de la moda y líderes de la industria, en una noche donde el lujo y la creatividad fueron protagonistas. La colección está inspirada en la belleza y el misterio del océano, con piezas que evocan la fluidez y el esplendor de la vida bajo el agua

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia con su increíble look en pleno Nueva York, combinando a la perfección un escote pronunciado con el color tendencia de la temporada. Su elección de un vestido rosa de Carolina Herrera, sumado a los lujosos accesorios de Tiffany & Co., demostró una vez más que su estilo es sinónimo de sofisticación y elegancia.

