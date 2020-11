Antonela Roccuzzo y una fuerte respuesta a los rumores de separación de Messi

Una "fake news" sobre el presente de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se hizo viral en las últimas horas: sostenían que la pareja estaba al borde del divorcio. Tras el revuelo que se armó, la rosarina ¿casualmente? decidió publicar en sus redes un contundente mensaje que terminaría por negar la separación entre ella y el crack del fútbol mundial.

De hecho, Anto y Lio están mejor que nunca y así lo dejó sentado ella misma al publicar unas imágenes con motivo de la promoción de la última temporada de la serie "This is Us".

Si bien fue llamativo que Antonela Roccuzzo eligiera compartir el video justo cuando se habló de separación -aunque seguramente sólo fue una coincidencia- en el material publicado se ve a la joven feliz, disfrutando de la vida en familia.

Con el diálogo de fondo del afamado show, la publicidad muestra a Anto y a su familia a través de elementos: el mate de Leo Messi, el chupete del más chiquito, un dibujo del hijo del medio y una pelota, del más grande. Inmediatamente después, ella mira feliz la mano donde tiene la alianza que comparte con el futbolista y la acaricia.

¿Quedó claro no? ¡Están mejor que nunca!