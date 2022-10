Antonio de la Rúa querría convencer a Shakira de que se mude a Miami cerca suyo

Desde que se hizo pública la inminente separación de Shakira y Gerard Piqué, los rumores que vinculan a la cantante con su expareja, Antonio de la Rúa, no dejan de crecer. En esta oportunidad salió a la luz que el hijo del exmandatario argentino querría que la artista se mude a Miami para vivir cerca suyo.

En medios mexicanos informaron que el negocio del cannabis en Colombia sería una inversión que relaciona a Shakira con Antonio de la Rúa. Este proyecto sería el motivo por el cual ambos se habrían encontrado en secreto en Estados Unidos.

Shakira y Antonio de la Rúa.

Como si eso fuera poco, según publicó "El Universal", Antonio de la Rúa tiene intenciones de convencer a la intérprete de "Te Felicito" para que una vez que se resuelva la custodia de sus hijos con Piqué, pueda mudarse a Miami para estar más cerca.

También salieron a la luz los rumores que aseguran que Shakira y su expareja nunca perdieron contacto y que a pesar de haber formado sus respectivas familias, se mantenían en comunicación a través de terceros.

Antonio de la Rúa y Shakira.

Filtran fotos de Clara Chía Martí con los hijos de Shakira y Gerard Piqué

El periodista Jordi Martin filtró fotografías que tomó de Clara Chía Martí junto a los hijos que Shakira tiene con Gerard Piqué. Es decir, la pareja entre el futbolista y la joven de 23 años está más que consolidada y estas imágenes llegan justo cuando la nacida en Barranquilla está próxima a sacar su nueva canción, "Monotonía", que promete ser un puñal para su ex.

La enemistad entre el deportista y la artista es más que evidente, casi no tienen relación. Se hablan lo justo y necesario para coordinar cuestiones relacionadas a Sasha y Milan. Sin embargo, Shakira ha dejado más que claro que no está en su mejor momento, que lo ha dado todo por recuperar la relación con el padre de sus hijos y que sin embargo esto no ha sido suficiente: él pasó de página y ella está intentando hacerse a la idea de que su pareja de 12 años fracasó por culpa de las infidelidades de la estrella del Barcelona, entre otras cuestiones que la colombiana promete revelar en las letras de su próximo álbum de estudio.