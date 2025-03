Apareció un video de Mauro Icardi y la China Suárez a pura diversión: “No le va a gustar a Wanda Nara”

La separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara no solo fue polémica, sino que también generó un fuerte debate entre sus seguidores. Ahora, con el futbolista ya blanqueando su relación con la China Suárez, cada paso de la pareja es analizado al detalle por los medios y las redes sociales. En este contexto, recientemente trascendieron imágenes que muestran una faceta poco vista del delantero: compartiendo una tarde familiar con la actriz y sus hijos.

El video de Mauro Icardi y la China Suárez que va a enfurecer a Wanda Nara

En Puro Show (El Trece), se difundió un video donde se ve a Icardi y la China disfrutando de una tarde en una plaza del barrio de Palermo. En las imágenes, aparecen acompañando a Amancio, el hijo de la actriz con Benjamín Vicuña, en una actividad escolar. Sentados al pie de un árbol y con looks completamente relajados, ambos siguieron atentos los movimientos del pequeño, quien jugaba con sus compañeros.

La periodista Pochi de Gossipeame analizó la escena y advirtió: “Esto no le va a gustar a Wanda, porque va a ver a Icardi acompañar a la China a las actividades de sus hijos, y no a la de sus hijas”. Su comentario hace referencia al tenso vínculo entre el futbolista y su expareja, que en el último tiempo ha estado marcado por fuertes disputas mediáticas, lo que llevó a que él no pueda ver a sus hijas, Francesca e Isabella.

Sin embargo, Angie Balbiani no tardó en responderle a su compañera con una mirada diferente sobre la situación: “¡Porque Wanda no lo deja! Si bien podría estar reventando la noche o yendo a cenar porque está soltero, veo a un hombre que crió cinco hijos y ahora no los tiene. Claramente le gusta estar con nenes, pero está vedado de poder ver a sus hijas”.

Mauro Icardi junto a sus hijas, Francesca e Isabella.

La reunión en la plaza tuvo otro momento significativo cuando la niñera de Eugenia llegó con Magnolia, la hija mayor de la China y Benjamín. Con casi toda la familia ensamblada reunida, compartieron un rato de esparcimiento en el parque, donde se pudo ver a Amancio acercándose a Icardi con una pelota en la mano.

Este video no pasó desapercibido debido al contraste entre la relación fluida que el Icardi parece mantener con los hijos de su nueva pareja y la complicada situación con sus propias hijas. Cabe recordar que hace más de dos meses que el delantero no puede ver a Francesca e Isabella. De hecho, el último intento de reencuentro terminó en un escándalo en el exclusivo Chateau Libertador, donde Mauro protagonizó un polémico episodio.

En medio de esta controversia, tanto el exdelantero del PSG como la actriz de "Linda" decidieron mantener un perfil más bajo en redes sociales. Durante casi dos semanas, ninguno de los dos compartió contenido en sus perfiles de Instagram. Sin embargo, luego de ese período de silencio, ambos reaparecieron con publicaciones de la fiesta de cumpleaños a la que asistieron juntos, seguidas por postales al borde de la censura. En una de ellas, Icardi no dudó en reaccionar con una declaración de amor hacia su nueva pareja, en un gesto que ya se volvió una costumbre en su relación.

Mientras tanto, la novela mediática sigue sumando capítulos, y este video no hizo más que alimentar la polémica. La novedad es que, a partir del primer día de abril, Mauro Icardi comenzará un estricto proceso de revinculación para volver a ver a sus hijas, algo que añora.