El camino de Mauro Icardi para revincularse con sus hijas será largo y estrictamente supervisado. Yanina Latorre reveló en “Sálvese quien pueda” (América) los detalles del proceso judicial que deberán atravesar tanto el futbolista como Francesca e Isabella tras el violento episodio en el Chateau Libertador con Wanda Nara.

El estricto protocolo que deberán cumplir Mauro Icardi y sus hijas

La conductora explicó con crudeza el protocolo: “El Ministerio Público Tutelar agarró el caso. Las dos partes tienen que presentar psicólogas, que tienen que ser infanto-juveniles y especialistas en hechos jurídicos, que estén acostumbrados a todos estos casos de violencia”. Además, aclaró: “A las chicas les espera el mismo tratamiento que si hubiesen tenido un padre golpeador”.

Luego agregó: “Si los padres no logran ponerse de acuerdo, el Ministerio Tutelar elige al psicólogo. A partir de ahí, las chicas empiezan terapia y las psicólogas del Ministerio comenzarán a entrevistar a las nenas en sus instalaciones, algo que puede ser muy espantoso y traumático para ellas”.

Preocupada por las hijas de Icardi y Wanda, Latorre opinó : “Tenían una vida feliz, vivieron en Europa, con un papá futbolista, exitoso y millonario, ahora están en el medio de un quilombo y terminan siendo rehenes. Para mí, la violencia es de ambos hacia ellas”.

En cuanto a Icardi, deberá: “Por otro lado, Mauro debe presentarse a entrevistas en el Ministerio Público Tutelar. Luego, se lo citará con sus hijas y las psicólogas analizarán la evolución del vínculo”.

“Pueden ser una, cuatro o cien entrevistas”, señaló la periodista sobre este proceso que no tiene plazo fijo predeterminado. “Deben comprobar que las chicas no le tengan miedo al padre, que el acercamiento no sea forzado, que haya diálogo y que ellas manifiesten interés en estar con él”, remarcó.

Por último, la conductora de Sálvese quien pueda lanzó una fuerte crítica: “¿Era necesario todo esto? Los abogados también deberían dejar de pelear y ponerse de acuerdo, porque ahora se están matando Lara Piro y Payrola, y eso no le suma al caso”.

El episodio en el Chateau Libertador marcó un punto de no retorno en la ya conflictiva y mediática separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Ahora, con la Justicia como mediadora, el futbolista tendrá que demostrar que merece recuperar y fortalecer el vínculo con Francesca e Isabella Icardi que el escándalo le arrebató.