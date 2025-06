Wanda Nara enfrenta uno de los momentos más tensos de su vida personal y profesional, y en medio del conflicto judicial con Mauro Icardi, ahora se suma un nuevo frente: su propia madre, Nora Colosimo, decidió alejarse por diferencias en la forma en que su hija está manejando la situación familiar.

Son momentos decisivos. La empresaria y conductora atraviesa una batalla legal por la división de bienes, el régimen de visitas y la tenencia de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. Además, la disputa se agrava ante la posibilidad de que el futbolista del Galatasaray intente llevarse a las niñas a Turquía , ya que a fines de julio comienza el campeonato. Todo esto, mientras en los tribunales de Milán también se investiga si Wanda habría sido infiel a Icardi con su excompañero del Inter, Keita Baldé.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

En este contexto, el alejamiento de Nora Colosimo, quien fue históricamente una figura de apoyo y mediación, sorprendió a muchos. Durante años, Colosimo se mantuvo firme al lado de Wanda, incluso durante los escándalos mediáticos más difíciles. Pero ahora, su silencio absoluto habla por sí solo.

Qué pasó entre Wanda Nara y Nora Colosimo

Fue la periodista Karina Iavícoli, en el programa Infama, quien reveló los detalles de la ruptura entre madre e hija: "Nora no estaría de acuerdo con las formas en las que se está manejando Wanda. Ella la banca en la separación con Mauro, pero todo esto que pasó en los últimos meses no le gusta, siente que no le está haciendo bien”.

La tensión quedó en evidencia cuando se conoció que, durante el reciente escándalo en el Chateau Libertador, donde Mauro Icardi fue a buscar a sus hijas y se habría producido una fuerte discusión, Nora no fue quien cuidó a las niñas. En cambio, Wanda confió su custodia a su padre, Andrés Nara, y a su hermana, Zaira Nara, lo que encendió las alarmas sobre la situación con su madre.

Wanda y Zaira Nara con su madre, Nora Colosimo.

Este distanciamiento llega en un momento clave. Wanda Nara, que siempre mostró una fuerte conexión con su madre, ahora transita una etapa crucial sin su compañía cercana. La ruptura con Nora Colosimo, aunque temporal, deja al descubierto la fragilidad emocional que atraviesa la empresaria, y cómo los escándalos constantes comienzan a impactar también en sus relaciones más íntimas.