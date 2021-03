Aseguran que Celeste Muriega y Hernán Drago están de novios

Los rumores de romance entre Hernán Drago y Celeste Muriega son cada vez más fuertes y, a pesar de que desmintieron el noviazgo, diversas versiones aseguran que la pareja estaría afianzando su relación.

“Ellos dicen que no, pero no se los voy a permitir. Yo me voy a atrever a confirmar lo que los protagonistas dicen que no. Pero estoy en condiciones de confirmarlo”, dijo la periodista Karina Iavícoli en Nosotros a la mañana.

"Están iniciando un romance. Ellos dicen que no, que toman mate, que trabajan juntos, que se encuentran, pero hablé con unos pajaritos de la productora y dijeron que son más que compañeros. Él se separó hace dos años y no para de laburar. Ella también se separó de Alejo Clérici. Están juntos. ¡Que venga el país a desmentírmelo!", siguió.

Celeste Muriega habló de su vínculo con Hernán Drago

Hernán Drago y Celeste Muriega confirmaron que existió un vínculo entre ellos pero que no es serio. En Intrusos, la modelo aseguró que el galán es "un remisero con derecho a mates".

"Está esta cosa de vivir el momento", dijo mientras detallaba cómo fue que empezaron a frecuentarse. "Compró cosas ricas para comer", aseguró.

Luego aseguró que es reacia para el amor, a pesar de mantener buena onda con él. "No le abro las puertas de mi casa a nadie. Soy retraída", aclaró.