Aseguran que Flor Vigna y Luciano Castro se comprometieron 

A Rodrigo Lussich y a Adrián Pallares no se les escapa nada. Los presentadores de Socios del Espectáculo aseguraron esta semana en el programa de El Trece, que Flor Vigna y Luciano Castro están comprometidos.

Los conductores compartieron algunas de las imágenes que quedaron del festejo por el cumpleaños de Flor Vigna y en ellas, según Adrián y Rodrigo, dejaron en evidencia los anillos de compromiso: "Él le festejó el cumpleaños a Flor Vigna y hay un detalle. Parece que hay compromiso en el horizonte", comentó Adrián Pallares.

Rodrigo Lussich agregó: “El detalle de los anillos nos lleva a una afirmación ¡Se comprometieron!: Flor Vigna y Luciano Castro se comprometieron”.

“Aún no caigo de la hermosa sorpresa que me regalaron Me siento muy emocionada y afortunada de tener gente tan linda a mi lado”, escribió Flor Vigna en uno de los posteos que hizo en su cuenta de Instagram, donde agradeció a todos por este momento tan especial.

El tierno mensaje de Luciano Castro a Flor Vigna

La cantante y bailarina festejó en familia y reunida de amigos sus 28 años. Una fiesta llena de muchos souvenirs, música, comida y una torta temática de tres pisos, con notas musicales y partituras. Pero para complementar el festejo, Luciano Castro le dedicó en sus redes sociales un hermoso mensaje de amor.

“¡Feliz cumple Chinita de mi corazón! Vamos, que tenemos muchas cosas por hacer juntos. ¡Te amo!”, con estas palabras en medio de un corazón gigante rojo, el actor dejó resaltó todo el amor que siente por Flor Vigna. Sobre el compromiso, ninguno de los dos ha desmentido o afirmado la información.