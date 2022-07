Un nuevo episodio en la vida amorosa de uno de los solteros más codiciados del país volvió a hacer eco en la prensa de entretenimiento. Según en Socios del Espectáculo, (El Trece), el modelo Mario Guerci estaría viviendo un triángulo de amor vinculado a Soledad Bayona y a su ex, Camila Cavallo.

Camila Cavallo, antes de su tan comentada relación con Mariano Martínez, había tenido un romance con el modelo, ahora que ella está soltera, y que Mario Guerci no se decide con Soledad Bayano, habría una chance de regreso entre Guerci y Cavallo, así lo aseguró Rodrigo Lussich en su programa matutino de El Trece.

Aseguran que Marcio Guerci estaría en un triángulo amoroso que incluye a una ex.

“Están en un revival, aparentemente, en un refresh, en un volver”, comentó Rodrigo Luccish, en la sección de los escándalos del momento. Al escuchar esto, Mariana Brey, muy rápida, preguntó, qué pasaba con Soledad Bayano, si era que la estaba engañando o qué. Pero, Rodrigo remarcó que, dado que ninguno de los dos blanquearon su romance, ambos se dan sus permitidos, concepto con el que Brey estuvo de acuerdo en este caso. “Son libres, entonces, aparentemente, el triángulo”, concretó el presentador.

Por el momento, tanto Mario, Soledad y Camila, no se han pronunciado al respecto. Los tres famosos mantienen sus vidas amorosas con mucho hermetismo y pese a que se abren los micrófonos para que puedan aclarar los rumores, asimismo como tienen sus redes sociales, ellos prefieren resguardarse y llamarse al silencio, aún en casos donde las pruebas los delatan.

El día que Mario Guerci habló sobre su idilio con Soledad Bayona

En Intrusos, (América TV), hace ya un mes, el modelo rompió el silencio, luego de que se filtraran videos en un camarín donde él y Soledad Bayona están a los besos. "No quiero hablar del tema. El motivo también es mío. Viste que hay cosas que uno prefiere no decir y no hablar. No estoy enamorado".

Más adelante, la propia Soledad Bayano confirmó que se había separado de su novio de varios años, con quien se había comprometido en matrimonio al aire de ShowMatch, La Academia, pero, también se negó a hablar sobre Mario Guerci y los videos que filtraron.

"Pasaron muchas cosas que obviamente hablamos con él, que es intimidad pura, que tienen que ver con mi pareja y este tema se toma muy a la ligera y no deja de ser el final de un ciclo donde ambas partes pusieron mucha ilusión y había muchas ganas de hacer un montón de cosas y no se dio. Es atravesarlo y quiero tomarme el tiempo para hacerlo", declaró en esa oportunidad Soledad Bayona sobre su ruptura.