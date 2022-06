Mario Guerci habló de su relación con Soledad Bayona: "No estoy enamorado"

Mario Guerci y Soledad Bayona se conocieron siendo pareja de baile en la pista de "La Academia de Showmatch". Siempre se habló de la buena relación entre ambos y a pesar de que el novio de la bailarina le propuso casamiento en vivo en el programa, se rumoreaba que había algo más entre el modelo y ella.

Soledad Bayona confirmó su separación de su prometido Nicolás y reveló que se siente mal con la situación que está atravesando. Sin embargo, los rumores de romance con Mario Guerci no dejan de crecer. En "Socios del Espectáculo" compartieron un video de ambos muy mimosos en el camarín de la obra que interpretan juntos.

En diálogo con "Intrusos", Mario Guerci rompió el silencio: "No quiero hablar del tema. El motivo también es mío. Viste que hay cosas que uno prefiere no decir y no hablar. No estoy enamorado". De esa forma dejó en evidencia que no siente amor por Soledad Bayona a pesar de lo que dicen y se ve entre ellos.

La palabra de Soledad Bayona sobre Mario Guerci

Por su parte, Soledad Bayona manifestó tampoco estar enamorada y asumió que no está en pareja. En diálogo con "LAM", la bailarina expresó: "Estoy atravesando una separación. Es una historia que fue y vino, tiene su historia la historia".

Cuando Ángel de Brito le preguntó sobre los motivos de la ruptura, la artista respondió: "Pasaron muchas cosas que obviamente hablamos con él, que es intimidad pura, que tienen que ver con mi pareja y este tema se toma muy a la ligera y no deja de ser el final de un ciclo donde ambas partes pusieron mucha ilusión y había muchas ganas de hacer un montón de cosas y no se dio. Es travaesarlo y quiero tomarme el tiempo para hacerlo".