Aseguran que Mauro Icardi comparó a Wanda Nara con la China Suárez: "Dicen que ella está..."

Yanina Latorre reveló la teoría de Mauro Icardi sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante que involucra a la China Suárez.

En medio del escándalo por su separación, la "angelita" se comunicó con la empresaria quién le confirmó su ruptura definitiva con el deportista. "Estoy muy mal de verdad, me separé. No es ninguna joda, me separé. No jodería con algo así. Realmente no tengo mucho más para contar", comenzó diciendo Wanda Nara a Yanina mediante WhatsApp.

"Solo decir que estoy separada, tengo hijos que ahora están con él. y después conmigo. Lo que si quiero aclararte es que no es como dijiste vos la semana pasada", aclaró Nara sobre la hipótesis de Latorre de que le maneja las redes sociales a Icardi.

Luego, la "angelita" dio a conocer la teoría de Mauro Icardi sobre la "amistad" de Wanda con L-Gante. "Ella no la pudo remar, ya no pasa por un tema de perdón. Hay desconfianza, celos. Él está en una tesitura. Le empezó a hacerle un paralelismo entre la China y Rusherking y ella con L.Gante. Él cree que ella está obsesionada con la China a ese nivel. Pero ya no te da la cabeza para tanto", contó Yanina dando a entender que la empresaria "copiaría" a la actriz en sus pasos.

Wanda Nara contra la China Suárez en Quién es la máscara: "No creo que sea tan atrevida"

En la edición de este lunes 26 de Septiembre de Quién es la máscara, Roberto Moldavsky sugirió que la participante que estaba sobre el escenario era ni más nimenos que Eugenia "La China" Suárez.

"Es realmente increíble, lo digo ya y tomándote de la mano porque te quiero, pero tengo una noticia polémica: todo esto japonés que ves acá viene de sangre japonesa, ¿sabés quién está ahí adentro? Tenía que pasar que venga la China Suárez", dijo el humorista, sin filtro.

Wanda Nara, sin inmutarse comentó de forma filosa: "No creo que sea tan atrevida". "Me parece un montón: el tema de despechada y la ropita, sería un montonazo", agregó.

Por su parte, Lizy Tagliani y Karina continuaron bromeando con "sangre japonesa", y Wanda Nara lanzó otra frase picante encontra de La China Suárez. "Yo igual a ella ya la desenmascaré".

Moldavsky insistió con que la China Suárez estaba en el programa, aunque finalmente fue Wanda la que aseguró que era Oriana Sabatini.

Cómo sigue la vida de Wanda Nara en medio de la separación

Mientras resuelve el tema de su separación con Mauro Icardi, Wanda Nara culminará con su trabajo en ¿Quién es la máscara? en los próximos días, pero seguirá en Argentina para nuevos proyectos con Telefe.

"Todos sus hijos están en Estambul ahora, menos el más grande que Mauro lo llevó a Milán. Ella termina con ¿Quién es la máscara? y la contrató Telefe para otro programa. No me quiso decir cuál era, me dijo que otro día me lo contaba", reveló Yanina Latorre.

Wanda en ¿Quién es la máscara?

"Ella no se va, se queda y empalma el final de este nuevo programa, los chicos ya están de vacaciones y ella los va a ir a buscar. Van a seguir viviendo en Estambul , los chicos no están enterados de nada, allá no llegan estas cosas", contó.

Wanda Nara tuvo un encuentro secreto con L-Gante

El asado entre L-Gante y Marcelo Tinelli fue comentado durante varios días sobre todo porque Tamara Báez no había asistido e hizo un fuerte descargo en sus redes ya que terminó internada sola, sin la compañía de su pareja.

Pía Shaw reveló que a ese encuentro también fue Wanda Nara (acompañada por su amigo y estilista Kennys Palacios) se entiende un poco más el enojo de la mamá de Jamaica.

"Hay testigos", aseguró la angelita, para que no quedaran dudas sobre la bomba que estaba tirando.