Aseguran que Wanda Nara firmó un trato con Mauro Icardi: "Si él vuelve a..."

Wanda Nara y Mauro Icardi están otra vez en el centro de la polémica después de idas y vueltas sobre la separación.

Mientras se publican chats, se habla de rumores con L-Gante, Estefanía Berardi reveló detalles del acuerdo económico que habría llegado la ex pareja después del escándalo con la China Suárez, un año atrás.

"Él no estaba de acuerdo con que Wanda esté acá- Ellos ya venían mal por lo de la China. Intentaron reponer. Pero cuando Wanda decidió venir a trabajar acá, fue una cuestión de escándalo en la pareja. Él no quiere que ella trabaje, ni que viva acá", contó la periodista.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Luego, la "angelita" Wanda Nara le habría hecho firmar un contrato a Mauro. "En el contrato Wanda le exigiría a Mauro Icardi que, si él vuelve a ser infiel, ella se queda con todo", contó.

Los chats de Wanda Nara que publicó Mauro Icardi

Antes de la revelación de este contrato, Mauro Icardi subió en sus redes sociales parte de una conversación privada con Wanda Nara, una vez que ella confirmó la separación.

En las conversaciones que subió por Insta Stories, el deportista le hace el reclamo a la empresaria sobre su separación. “Estas. Te estoy llamando. Toy subiendo al avión mañana tengo fotos en Uruguay. Me podés responder?”. dice Wanda en la charla que subió Icardi pero que después decidió borrar.

“Estoy solo, no tengo porque darte explicaciones. Me dejaste vos. Ahora me queres manejar la vida de separado tambien?”, le responde Icardi.

Lo cierto es que, después de este ida y vuelta, el futbolista borró todas las imágenes y subió otra nueva historia en la que muestra cuando tiene una conversación con Wanda junto a la frase: "Te amo toxi".

Mauro Icardi publicó los chats privados con Wanda Nara y luego los borró