Aseguran que Nico Cabré se enojó con la China Suárez en medio de la polémica con Wanda Nara

La China Suárez sigue generando polémica y, cuando parece que el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi quedó atrás, aparecen rumores de disgusto con Nico Cabré.

Después del descargo que la actriz hizo sobre la polémica, Rodrigo Lussich aseguró que el actor se habría molestado con su ex pareja por lo que dice la carta pública.

“Cabré está furioso con la China, porque al final él terminó incluido en el descargo que ella hizo, en el que habló de los hombres que la engañaron. Así que él está ofendido, pensaba que iba a quedar afuera de la polémica”, aseguró el periodista en El show de los Escandalones.

En su comunicado, la China Suárez hace referencia a su pasado amoroso en el que está incluido Nico Cabré. “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, dice parte de la carta que compartió la ex de Benjamín Vicuña días atrás.

El pedido de Nico Cabré a la China Suárez

A pesar de disfrutar su estadía en Madrid, la China Suárez emprenderá el regreso al país en los próximos días. Según se informó, la actriz terminó el rodaje de la película que realizó con Álvaro Morte de La casa de papel y volverá a Argentina también por un particular motivo.

“ Benjamín Vicuña y Nico Cabré hablaron con ella y le dijeron que quería que volvieran lo antes posibles para poder ver a sus hijos”, contó Andrea Taboada en LAM sobre las causas de su regreso.

"A fin de mes vuelve al país porque además me cuentan que Rufina extraña mucho al papá", agregó Yanina Latorre.

AM